Lo que se cocina tras los alimentos

Clasificación de los alimentos procesados

Los alimentos se dividen en tres grupos en función de su grado de procesamiento. La clasificación NOVA, a la que han llegado investigadores brasileños, está reconocida por la comunidad científica. En primer lugar, estarían los alimentos no procesados o mínimamente procesados. Son aquellos que pueden haber sido modificados de manera que no se haya agregado ninguna sustancia, por ejemplo, las carnes, pescados y vegetales congelados. Les siguen los ingredientes culinarios procesados, que son los productos extraídos a partir de alimentos por parte de la industria o bien obtenidos de la naturaleza (como la sal). Pueden ser los aceites, azúcares, pastas y harinas. Por último, los alimentos procesados se subdividen en: procesados (conservas) y ultraprocesados, que no son reconocibles de los alimentos originales, aunque pueden imitar su apariencia y cualidades sensoriales.