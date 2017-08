Coches que arden en la carretera: ¿a qué se debe? Bomberos actúan en un vehículo incendiado. / Fernando González Analizamos las causas, precauciones y consejos que hay que tener en cuenta para evitar que un vehículo arda o para actuar si esto ocurre JON A. SEDANO Málaga Lunes, 21 agosto 2017, 14:30

Ocurrió este domingo en Mijas y también este lunes en las Pedrizas. Sendos coches envueltos en llamas originaron un incendio, en el primer caso, y el corte de la A-92 sentido Granada, en el sengudo caso, además de retenciones de varios kilómetros. Los coches no explotan con la asiduidad con la que se ve en el cine o en las series estadounidenses, pero sí que es fácil que ardan. Jesús Mujico, de la correduría de seguros Salazar Asesores, explica que en sus casi treinta años de profesión ha visto pocos vehículos de gasolina arder, aunque sí muchos diesel, sobre todo furgonetas. Pero, ¿qué hace que un automóvil arda? Según indican varios profesionales del sector, hay dos posibles razones principales:

- Calentamiento en vano motor:

La zona del motor alcanza unas temperaturas muy altas, que superan con facilidad los 100ºC en su exterior (en la parte interna puede llegar a los 1.000ºC). Es por esto que cualquier fuga, como la de un manguito, puede hacer que se vierta combustible sobre zonas calientes, como los colectores de escape, generando una llama que vaya a más hasta el punto de ser incontrolable, sobre todo por iniciar una reacción en cadena al prender piezas de plástico que haya cerca.

Los poseedores de un vehículo diesel podrían pensar que como su combustible no prende tan fácilmente no corren peligro, pero Carlos Camarena, responsable de posventa de Ford y Mazda, explica que están muy equivocados y que corren aún más riesgo si no hacen las revisiones oportunas: “Si no se cambia el filtro de aceite en su debido momento, este se alquitrana en los conductos de alta presión y los satura, como si de una trombosis se tratara. Si hay una rotura en un turbocompresor y llega aceite en mal estado, este arde porque la zona está casi a 1.000ºC”.

- Fallo en el sistema eléctrico:

Aunque menos común que el incendio en la zona de vano motor, un fallo en el sistema de cableado del coche puede hacer que salte alguna chispa y que por ende esta genere una pequeña llama que termine propagándose. Entre los componentes que pueden producir un sobrecalentamiento estarían la alarma, la centralita, la radio o el cableado de las luces por ejemplo. Asimismo, cualquier cable por el que pase corriente que esté en en mal estado y se rompa podría crear una chispa si toca alguna zona metálica que haga de masa.

¿Qué se nota en un vehículo en marcha si se genera una llama en su interior?

En el caso de originarse en el vano motor se comenzaría a ver un humo de color negro y alguna pequeña llama asomando por el capó, además se percibirían fallos en el motor y una subida rápida de la temperatura según la aguja del salpicadero. Si por el contrario el fallo se deriva de un error eléctrico, el humo será bastante más denso y se percibirá un olor a plástico quemado.

¿Qué precauciones se han de tomar para evitar estos problemas?

Jose Antonio Morado, gerente de Talleres Los Pepes, recomienda como solución un buen mantenimiento, en el que se cambien manguitos, filtros, escapes de gasolina y cables en mal estado. Por otra parte, Camarena también hace hincapié en que “el 95% de los incendios son debidos a un mal mantenimiento”. Como medida de control preventiva también se pueden revisar de forma constante las posibles fugas, verificando que no haya manchas de aceite o de carburante en el suelo, además de acudir a un taller si se percibe algún olor de este tipo de líquidos.

Los seguros no suelen cubrir incendios en en la póliza conocida como “Terceros básica”, aunque Mujico indica que hoy en día sale incluso más económico solicitar extras de este tipo, ya que suelen estar ligados a conductores cuidadosos. En el caso de un vehículo nuevo, los concesionarios otorgan dos años de garantía, ampliables a cinco, entre los que se encuentra la cobertura de incendios siempre y cuando esta se dé por un fallo de componentes.

Otra precaución a tomar sería llevar siempre debajo del asiento del conductor (por su rápido acceso) un pequeño extintor de 1 o 2 kilogramos de polvo. Se deben tener varias nociones en cuenta, como que su duración es de 2 a 5 segundos y que hay que tener especial cuidado al abrir el capó, ya que las llamas suelen avivarse.

¿Cómo actuar ante un indicio de incendio en el vehículo?

Lo primero que hay que hacer si se percibe que sale humo del vehículo es poner las luces de emergencia y detenerse fuera de la vía lo antes posible. Hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo pase, el aire irá avivando las llamas y el fuego será cada vez mayor.

Una vez que se ha detenido el vehículo hay que parar el motor y apagar el contacto para cortar los sistemas de alimentación de combustible o aceite. El siguiente paso sería salir del vehículo y sacar a todos sus ocupantes, alejándose lo máximo posible de este para evitar inhalar humos. Una vez se esté a salvo, se llamará por teléfono al 112 para avisar del accidente.