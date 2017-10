Los cinco productos de belleza de Primark que no faltan en el neceser de las 'instagramers' Las mascarillas Holler and glow llenan muchos de los 'stories' de Instagram. / SUR La línea de cosmética de la cadena irlandesa ha entrado con fuerza en el tocador de muchas 'influencers'. Algunos artículos incluso van dirigidos a las usuarias de Instagram para lucir mejor en sus fotos ESTER REQUENA Domingo, 22 octubre 2017, 00:18

El reinado de Primark en las ropa 'low cost' es indudable. Pero la cadena irlandesa lleva unos años apostando fuerte por su línea de belleza, que en los últimos meses ha crecido considerablemente tanto en productos como en variedad de líneas. Y a precios muy reducidos. ¡Incluso ha lanzado una selección de maquillaje apto para el gimnasio! Su amplio catálogo ha llevado a las 'instagramers' a introducir los productos de belleza de Primark en sus neceseres y hablar de sus maravillas, en especial gracias a su relación calidad-precio.

1. Mascarillas faciales Holler and Grow

Las Mascarillas Holler and Grow se han convertido en una de las grandes sensaciones de Primark de estos meses. Sus diseños llamativos con unicornios, con arco iris, con frutas, etc... han llevado a protagonizar miles de 'stories' (historias) en Instagram. Y no sólo por sus graciosos dibujos. Sus defensoras aseguran que son perfectas para hidratar la piel tras los 'estragos' del verano. Su precio: 4 euros.

2. Barra de labios Ps Mate

La barra de labios Ps Mate no falta en el neceser de las 'bloggers'. En concreto el color rojo, que lo comparan con el Russian Red de Mac, de ahí que vuele rápidamente de las estanterías. Sólo cuesta 2 euros. Dentro de la categoría de labiales también han causado furor entre las 'youtubers' los Lip Kits, en especial el holográfico. Su precio: 4 euros. Consiste en un pack que incluye un delineador de labios, una barra de labios líquida y un tarro de purpurina para darle ese llamativo efecto.

3. Primer water PS

El Trabajadora y goleadora PS de Primark cuenta con muchísimas fans. Su precio: 3 euros los 150 mililitros Descatan de este producto no tenga silicona, alcohol ni aceite y que al contener glicerina funciona muy bien spray de fijación, ya que se usa antes del maquillaje para fijarlo. Además, huele bastante bien con un cierto toque a agua de rosas. Muchas 'bloggers' la comparan con la Smashbox Photo Finish primer.

4. Flash photo powder PS

Lucir sin brillos pasa por indispensable cuando continuamente se suben fotos de las redes sociales. Pueden estropear una buena instantánea porque a veces ni los filtros los arreglan. Y Primark ha lanzado una línea exclusiva para evitarlos. Muchas 'instagramers' ya no pueden pasar sin ellos. En concreto con los Flash photo powder PSInsta girl, unos polvos translucidoscon pigmentos azules. Son especiales para fotos, puesto que aseguran que fijan el maquillaje de una forma perfecta. Su precio: 4 euros.

5. Silicone sponge PS

El uso de las Silicone Sponge PS (más conocidas como silisponge) se está expandiendo rápidamente. Aseguran que son la evolución de las beauty blender, porque ayuda a extender el maquillaje, pero no lo absorbe al ser de silicona, de ahí que no necesite tanta limpieza. Se venden en pack de dos y cuestan 2 euros. Y para las que se han acostumbrado a la forma de las 'beauty blender', también las han replicado pero en silicona: el pack de dos sale a 3 euros en Primark.