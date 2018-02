Las cinco mujeres que impulsaron el feminismo en Europa La igualdad entre hombres y mujeres, encarnadas en esta filosofía, ha tenido tres olas a lo largo de la historia protagonizadas por varias mujeres europeas IVÁN GELIBTER Domingo, 4 febrero 2018, 00:20

El año 2017 será recordado, por encima de otras muchas cosas, como el momento en el que las mujeres dijeron ‘basta’ no solo al acoso sexual, sino a una cultura patriarcal que durante milenios las ha tratado como seres de segunda categoría. Varios hombres poderosos, de distintos ámbitos, han visto caer sus cuotas de poder, que en muchos casos se mantenían gracias a estos abusos. Sin embargo, el camino que queda por recorrer hasta una igualdad real entre hombres y mujeres es largo y tortuoso. La violencia machista (en todas sus formas); la cultura de la violación; las desigualdades salariales; y elementos como la ‘tasa rosa’ son cuestiones que forman parte de la cotidianidad de la sociedad occidental.

La corriente feminista es, sin ningún género de de dudas, la que ha conseguido que el mundo que nos rodea haya ido cambiando poco a poco. Ya cada vez son menos los que oponen este término con el machismo como si fueran dos caras de la misma moneda. El feminismo es la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, y bajo este significado las mujeres han ido combatiendo la situación a lo largo de los últimos siglos, adaptando los cambios en tanto al momento en el que se realizaban. Olympe de Gouges, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Emmeline Pankhurst y Simone de Beauvoir han sido, probablemente, las cinco mujeres referentes en cada momento. Junto a ellas, además, han nacido las tres ‘olas del feminismo’, caracterizadas por una serie de reivindicaciones en concreto.

Olympe de Gouges

Primera ola del feminismo - Olympe de Gouges

La primera ola del feminismo tuvo su punto álgido a finales del siglo XVIII, y según la filósofa Amelia Valcárcel, el feminismo fue el hijo no querido de la Ilustración. Su principal referente fue Olympe de Gouges (Montauban, Francia, 7 de mayo de 1748-París, 3 de noviembre de 1793), pseudónimo de Marie Gouze. Esta mujer, que suele ignorarse en los libros de Historia en el capítulo de la Revolución Francesa, fue la responsable de la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Su publicación, solo un mes después de hacerse pública la Declaración de Derechos del Hombre, contenía un manifiesto de diecisiete artículos en el que proclamaba que la mujer “nace libre y permanece igual al hombre en derechos”.

En algunos de sus escritos, Olympe de Gouges pidió el derecho al divorcio. Además, al ser hija bastarda también exigió que se reconociese el derecho de los hijos naturales y la creación de centros de acogidas para mujeres. Fue decapitada en la guillotina por estos textos el 3 de noviembre de 1793.

Segunda ola del feminismo - Clara Zetkin/Rosa Luxemburgo/Emmeline Pankhurst

La segunda ola del feminismo, también llamada ‘feminismo liberal sufragista’ ocurre durante el siglo XIX, y reivindica principalmente el derecho al voto de las mujeres.

Clara Zetkin.

Clara Zetkin (Alemania, 5 de julio de 1857 - 20 de junio de 1933) fue una de las principales mujeres de esta segunda ola. Se interesó mucho en la política sobre la mujer, la lucha por la igualdad de derechos y el derecho al voto, impulsando el movimiento femenino en la socialdemocracia alemana. Desde su vuelta a Alemania en 1891 y hasta 1917 editó el periódico 'Die Gleichheit' (La Igualdad) que aumentó su tirada de 4.000 a 100.000 ejemplares en los primeros diez años. En 1907 se convirtió en líder de la nueva Oficina de la Mujer del SPD. Además, fue la impulsora de la celebración del 8 de marzo.

Rosa Luxemburgo.

Rosa Luxemburgo (Polonia, 5 de marzo de 1871-Berlín, Alemania, 15 de enero de 1919), es otra de las referentes de esta época. Comunista, judía, polaca, mujer, fue encarcelada en varios momentos de su vida por todos estos motivos. Su intensa vida política y su lucha porque las mujeres pudiera tener derecho al voto se quedaron plasmados en frases como esta: "La emancipación política de las mujeres tendría que hacer soplar una fuerte oleada de viento fresco incluso en la vida política y espiritual de la socialdemocracia, que eliminará el hedor de la hipócrita vida familiar actual que, de modo inequívoco, permea incluso a los miembros de nuestro partido, tanto trabajadores como dirigentes”. Fue asesinada en la época de la República de Weimar.

Emmeline Pankhurst

Emmeline Pankhurst (Manchester, 15 de julio de 1858 – Hampstead, 14 de junio de 1928) es la gran referente británica del movimiento sufragista. Consideraba que años de discursos moderados y promesas sobre el sufragio femenino por parte del Parlamento no habían servido de nada. A pesar de que las propuestas de ley acerca del sufragio en 1870, 1886 y 1897 resultaban prometedoras, cada una había sido derrotada. Así, consideraba necesario abandonar las tácticas pasivas de los grupos sufragistas existentes, y pasar a prácticas más agresivas. Pankhurst y varias colegas fundaron la Women's Social and Political Union, WSPU (Unión política y social de mujeres), una organización abierta únicamente a mujeres, que se concentró en acciones directas para poder ganar el voto.

Tras varios años de lucha, el 'Representation of the People Act' de 1918, anuló las restricciones de propiedad en el sufragio de los hombres y concedió el voto a las mujeres mayores de 30 años, aunque con restricciones.

Simone de Beauvoir.

Tercera ola del feminismo - Simone de Beauvoir

La tercera ola de feminismo tiene especial incidencia en la segunda mitad del siglo XX, y exigía principalmente un cambio de valores y que la justicia legisle aspectos considerados antes como privados. Se lucha contra la mujer como estereotipo sexual en los medios de comunicación, el arte y la publicidad. Los años cincuenta definen un tipo de femineidad, de la que se hace propaganda en la televisión y el cine.

Los sesenta y setenta reflexionan acerca de esos modelos y se enfrentan a ellos. Además, se empieza a pedir la abolición del patriarcado: se toma conciencia de que más allá del derecho al voto, la educación y otros logros de las primeras feministas, es la estructura social la que provoca desigualdades y sigue estableciendo jerarquías que benefician a los varones. Con el lema "lo personal es político" entran en el debate la sexualidad femenina, la violencia contra la mujer, la salud femenina, el aborto o la contracepción, entre otros.

Simone de Beauvoir (París, 9 de enero de 1908 - París, 14 de abril de 1986) es la principal referente de esta tercera ola. Su teoría de que el feminismo es una manera de vivir individualmente y una manera de luchar colectivamente ha marcado los últimos años. Simone de Beauvoir sostenía que lo que entendemos por mujer es un producto cultural que se ha construido socialmente. Critica que la mujer se ha definido a lo largo de la historia siempre respecto a algo (como madre, esposa, hija, hermana) y reivindica que la principal tarea de la mujer es reconquistar su propia identidad específica y desde sus propios criterios. "Las características que se identifica en las mujeres no les vienen dadas de su genética, sino por cómo han sido educadas y socializadas”, aseguraba.

Además, fue una de las primeras promotoras del derecho al aborto, asegurando que éste es "parte integral de la evolución en la naturaleza y la historia humana. Esto no es un argumento ni a favor o en contra, sino un hecho innegable. No hay pueblo, ni época donde el aborto no fuera practicado legal o ilegalmente. El aborto está completamente ligado a la existencia humana”.