Seis claves a tener en cuenta para devolver un producto comprado por Internet Fotolia ¿Cuántos días tengo para arrepentirme? ¿quién paga los gastos de envio? Repasamos tus derechos con la OCU ROSSEL APARICIO Málaga Domingo, 8 octubre 2017, 00:49

Es difícil evitar la tentación: ves las fotos, el precio tan ajustado a tu bolsillo, los comentarios positivos de otros usuarios y el escaso tiempo de entrega. Comprar a golpe de 'click' es tan sencillo y rápido que cada vez son más los usuarios que se lanzan a adquirir productos online. Sin embargo, en ocasiones, el comercio online también entraña sus riesgos en los casos en los que, al recibir el pedido, el artículo no se ajusta a las expectativas del comprador. ¿Qué ocurre en estos casos en los que deseo devolver una compra realizada por Internet? ¿Cuántos días tengo para arrepentirme? y, lo más importante, ¿tengo que pagar los gastos de envio?

Resolvemos todas estas dudas de la mano de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y facilitamos algunas reglas básicas que debes tener en cuenta para tus compras online. De entrada, debes discernir si la tienda elegida pertenece al ámbito de la Unión Europea. De esta forma la transacción estará sujeta a la normativa europea de comercio electrónico. «Si compras en una empresa de la UE tienes 14 días para devolver el producto si no lo quieres y no tienes que dar ninguna explicación», según indica Enrique García, portavoz de la OCU. «Además te tienen que pagar lo que abonaste», advierte tajante. Sin embargo, si hablamos de vendedores asiáticos o fuera del territorio europeo no existen mecanismos de reclamación tan claros. En estos casos las devoluciones dependen de las condiciones expresadas en la web que siempre debes estudiar previamente a la compra. A continuación, enumeramos algunas claves básicas para las devoluciones de compras realizadas por Internet.

1 Guarda el acuse de recibo

El vendedor tiene la obligación de enviar un acuse de recibo o una confirmación según la normativa europea de comercio electrónico. Por ello debes conservar este documento por si luego necesitas presentar una reclamación ya que en ese archivo deben aparecer las condiciones de devolución.

2 Tienes 14 días naturales para devolverlo sin coste

La OCU recuerda que, desde el momento en que el producto llega a tu casa tienes 14 días naturales para devolverlo sin coste. «No tienes que dar ninguna explicación al respecto: simplemente ejerces tu derecho de desistimiento», indica García.

Por otra parte, si la tienda online no informa correctamente en el acuse de recibo o confirmación de que tienes 14 días para devolver sin dar explicaciones, la Ley «les castiga poniéndoselo más difícil: el plazo se amplía a 12 meses. Esto es algo que desconocen muchos usuarios».

3 Plazo de reintegro de lo pagado

Una vez devuelto el producto, la empresa debe reintegrarte lo pagado en un plazo de 14 días.

Una mujer realiza una compra online. / SUR

4 La garantía es de dos años

Todo lo que compres a través de Internet tiene la misma garantía que cualquier otro producto comprado nuevo en una tienda física: 2 años. «En los casos en los que el producto presente algún defecto, el fabricante debe hacerse cargo y cambiártelo por el mismo producto nuevo o bien devolverte lo que pagaste», indica el portavoz de la OCU.

5 Excepciones de devolución

También es importante destacar que no todo artículo adquirido por Internet podrá ser devuelto. La OCU recuerda que existen algunas excepciones en las que el vendedor no estará obligado a devolverte el importe abonado. Ocurrirá con productos ligados a la música, vídeo, software y videojuegos. «En estos casos cuando quitas el precinto, pierdes tu derecho de desistimiento». También ocurre con la prensa y revistas; productos personalizados así como alimentos y otros productos de rápida caducidad.

6 El pago de los gastos de envio

Tal y como se ha explicado previamente, en las compras a empresas pertenecientes a la Unión Europea, el comprador tiene derecho al reembolso del precio del producto si se reclama dentro del plazo estipulado (14 días naturales). Las tiendas pueden proponerte alternativas tales como vales de compra o la sustitución del artículo enviado por otro «pero el usuario siempre puedes negarse y exigir su dinero», advierten desde la OCU.

Según especifica la organización de consumidores, «están obligados a devolverte los gastos de envío iniciales, pero pueden hacerte pagar lo que cuesta enviar el producto desde tu casa hasta la sede de la tienda, lo que se conoce como costes de devolución».

En aquellos casos en los que la compra se realiza sin gastos de envio iniciales, la tienda puede hacerte pagar los gastos de envio de la devolución del producto.

Consejos para compras seguras

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios recomiendan siempre leer con lupa las características de la compra así como las condiciones de devolución. Tanto si es una empresa de la UE como de fuera de Europa siempre se pueden seguir algunos consejos para que la compra tenga más garantías:

-Es recomendable fijarnos en si dicha web tiene un sello de confianza online. Muchas empresas solicitan estos sellos a cambio de cumplir ciertos requisitos de seguridad para así posicionarse en Internet como compañías fiables. «Si tienen el sello te garantizan que están adheridas al sistema arbitral de consumo».

-Otros elementos de confianza. Lee siempre las opiniones de otros consumidores así como el historial de ventas de la empresa en cuestión.

-Analiza la web del comprador. La página donde deseas comprar un producto debe incluir toda la información detallada sobre las cuestiones que interesan al usuario. Desconfía de aquellas webs poco transparentes en las que no aparezca sección de contacto.