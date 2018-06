Síguenos en @BdeBulo en Twitter y en Facebook Qué hay de cierto en las fresas infectadas de Hepatitis A El mensaje de las fresas infectadas de Hepatitis A invade WhatsApp. / SUR B de Bulo Un mensaje, que lo están llegando a compartir médicos, alerta de una partida contaminada proveniente de Marruecos JON SEDANO Málaga Viernes, 1 junio 2018, 20:42

Los grupos de WhatsApp vuelven a la carga con un nuevo mensaje que amenaza nuestra tranquilidad. Los plátanos infectados por VIH se dejan a un lado para dar paso a otro tipo frutas infectadas: «Ha pasado esta información una amiga médico: No toméis fresas ni frambuesas procedentes de Marruecos. Hay un brote de hepatitis A. Nos lo ha mandado epidemiologia del distrito sanitario».

El problema de este mensaje no es solo que sea falso, sino que efectivamente, como se dice al inicio, lo están llegando a compartir en grupos médicos y profesionales allegados a la salud. Tal vez por desconocimiento, tal vez porque no se quiera perder el tiempo en corroborarlo, pero el bulo adquiere fuerza al ser trasmitido por este grupo de personas.

Pero no, no es cierto. El Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid lo ha desmentido en su cuenta de Twitter con el texto: «OJO! NO HAY ninguna alerta de #hepatitis A por consumo de fresas de Marruecos. Si te llega el mensaje, NO LO REENVÍES, sólo fíate de cuentas oficiales».#StopBulos #Salud #SaludyAlimentacion

Asimismo, Rebeca Benarroch, directora general de Sanidad y Consumo de Ceuta, confirmó al diario La Verdad de Ceuta que se trataba de un bulo que tenía como origen un suceso que se dio en Alemania en 2014, pero que se frenó antes de que las frutas se pusieran en venta.