El primer visitante interestelar vaga de manera caótica por el espacio 01:35 Recreación de Oumuamua, primer visitante interestelar. / M. Kornmesser El extraño asteroide 'Oumuamua', que fue detectado en octubre a su paso por el Sistema Solar, gira de forma irregular desde hace miles de millones de años tras una colisión violenta con otro planetesimal JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Martes, 13 febrero 2018, 14:13

'Oumuamua' saltó a la fama durante el pasado mes de octubre tras ser detectado a su paso por el Sistema Solar y convertirse así en el primer visitante interestelar captado en nuestro sistema planetario. El peculiar aspecto alargado en forma de pepino de este enigmático extraño provocó diversas teorías sobre su origen, incluso relacionadas con vida extraterrestre, aunque finalmente se estableció su condición de asteroide de procedencia extrasolar.

Más allá de su particular forma, las variaciones en el color de 'Oumuamua' en función de sus mediciones causó estupor entre los investigadores. No obstante, un estudio publicado por 'Nature Astronomy' y liderado por el astrofísico Wesley C. Fraser, de la Universidad de Belfast, ha revelado que su superficie es irregular y que cuando la cara larga del objeto se muestra a los telescopios terrestres, ésta es mayoritariamente roja pero el resto del cuerpo permanece bajo un aspecto grisáceo.

Asimismo, la investigación ha puesto de manifiesto el extraño comportamiento del asteroide, que vaga por el espacio con un movimiento rotatorio caótico desde hace miles de millones de años tras una colisión violenta con otro planetesimal que lo expulsó de su sistema planetario y lo eyectó hacia el espacio interestelar.

El propio Fraser asegura que el comportamiento del 'intruso' no tiene parangón con el de otros cometas y asteroides estudiados previamente en el Sistema Solar e indica que 'Oumuamua' continuará rotando de manera caótica al menos otros mil millones de años, mucho más allá de su aparición en el Sistema Solar, que aún podría descubrir nuevos secretos astronómicos.