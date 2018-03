¿Qué pasa cuando un rayo alcanza un avión? Respuestas a preguntas que te dejarán volar más tranquilo La aerolínea nacional de los Emiratos árabes, Etihad, responde a cuestiones que nos inquietan a la hora de viajar en avión PILAR MARTÍNEZ Málaga Sábado, 24 marzo 2018, 08:22

No sólo los que tienen miedo a volar tienen cuestiones que les inquietan y a las que en un informe resuelve la aerolínea de bandera de Emiratos Árabes, Etihad. Son siete datos curiosos relacionados con el sector de la aviación y que pueden ser de utilidad para volar más tranquilos. La aerolínea comienza por contar que cuando se va en avión se suele estar a unos 10 kilómetros de altura o qué en cada minuto del día hay unos 11.000 aviones en el aire. Pero además, responde a la duda de muchos supersticiosos que inician su viaje con el temor de que le asignen la fila 13. Pues bien. La mayoría de las compañías han eliminado los números 13 y 666 de las filas de los aviones, números de vuelo y también de las puertas de embarque debido a sus asociaciones supersticiosas. Algunas aerolíneas incluso vuelan sin fila 17, número asociado por los italianos a la mala suerte.

Para los que buscan las máximas garantías: ¿qué asientos son más seguros? Habitualmente se piensa que son los más cercanos a las salidas de emergencia, pero no. Ello no tiene nada que ver. Según este informe, lo único que aporta sentarse en los asientos situados al lado de la salida de emergencia es tener una mayor comodidad debido al mayor espacio. De hecho, muchas aerolíneas cobran un importe extra por sentarse en estos asientos y exigen hablar inglés, para poder entender las instrucciones en caso de aterrizaje de emergencia y explicarlas a los pasajeros, si fuera necesario.

Otra de las creencias es que es más fácil emborracharse en un avión debido a la falta de oxígeno a bordo. Sin embargo, no se han encontrado grandes diferencias en los efectos que el alcohol pueda tener en tierra o a kilómetros de altura. Aseguran que la investigación realizada por el profesor Bhushan Kapur, de la Universidad de Toronto, confirma que la presión en cabina es prácticamente la misma siempre, por lo que la diferencia en la cantidad de oxígeno que puede llegar a nuestro torrente sanguíneo es mínima, y los viajeros no sufren ningún cambio. No obstante las aerolíneas ofertan siempre en sus cartas, minibotellas de licores o vino, cuya cantidad es muy inferior a la de una copa, para evitar estados de embriaguez a bordo. Eso sí, deben evitar el alcohol los viajeros que padezcan alguna afección en las vías respiratorias superiores o estén resfriados en el momento de viajar en avión.

Y sobre el impacto de los pájaros en los aviones. Aunque es verdad que se ha dado algún que otro caso de accidente, sin embargo no es lo habitual y no notas si sucede. «El mayor riesgo de que esto ocurra, son en los momentos del despegue y el aterrizaje, pues durante el vuelo a gran altitud no nos encontramos con pájaros. Por otro lado, en los aeropuertos más propensos a que esto suceda por su proximidad a zonas con alta concentración de animales, como el de Londres o Nueva York, tienen halcones para mantener alejadas a las aves», precisan.

Asalta entonces la duda soda sobre qué ocurre cuando un rayo alcanza un avión. Aunque no es una locura que esta pregunta asalte a los pasajeros, por raro que parezca no es lo habitual. Y es que los aviones pasan estrictas certificaciones para situaciones de tormentas y turbulencias y se calcula que pueden recibir un impacto por cada 1.000 horas de vuelo.

Las alarmas se encienden entre los viajeros cuando algún pasajero no respeta la norma de poner el modo avión. Pues bien, este estudio revela que es poco factible que un sólo teléfono o tablet causen problemas. El problema vendría si estuvieran encendidos todos los dispositivos de los pasajeros, lo que causaría grandes interferencias en la radio del avión. Por este motivo, se pide a los pasajeros apagar sus dispositivos electrónicos en los momentos de aterrizaje y despegue.