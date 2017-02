Una gran tormenta solar (NO) llega a la Tierra

AVISO IMPORTANTE

Hoy en la noche desde las 12:30am hasta las 03:30am no se olvide de apagar su celular, tableta, computador,etc. y ubicarlo muy distante de su cuerpo.

La Singapore TV anunció esta noticia. Por favor, diga a sus parientes y amigos. Esta noche, a partir de 12:30am hasta las 03:30am, nuestro planeta estará con una radiación altísima.

Los rayos cósmicos van a pasar muy cerca de la tierra. Entonces, por favor, apague su teléfono celular. No deje el equipo cerca de su cuerpo, pues le puede causar daños terribles.

Si no cree puede Verificar en Google y la NASA BBC News.

Envíe este mensaje a todas las personas importantes para usted.

http://www.nationalgeographic.es/noticias/ciencia/espacio/gran-tormenta-solar

Este mensaje, que se ha vuelto a hacer viral en Whatsapp en los últimos días, no es nuevo. Desde que el 24 de enero de 2012 National Geographic publicara la noticia real, que avisaba de una tormenta solar de clase M 8.7, cada año por estas fechas los alarmistas se dedican a reflotar el hecho como si fuera actual.

Pero no hay razón para alarmarse, ni siquiera en 2012, cuando la tormenta solar solo podía poner en peligro algunos satélites de comunicación u ordenadores de a bordo de aviones que sobrevolaran el Polo Norte. Esta tormenta solar no es cíclica, por lo que solo se dio en aquella fecha y por ende, no hay que preocuparse ni seguir manteniendo vivo el bulo.