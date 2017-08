Chabelita niega estar embarazada

Desde el día en el que el colaborador de 'Sálvame' Kiko Hernández anunciase que la hija de Isabel Pantoja, Chabelita, había sido vista acudiendo a un hospital, supuestamente para hacerse una prueba de embarazo, los 'paparazzi' no han dejado de perseguirla y de acosar a su entorno más cercano en busca de una declaración de confirmación. Ante los constantes rumores, Isa Pantoja ha enviado un comunicado a través de su abogada en el que ha querido dejar muy claro que no está embarazada. La joven asegura que se trata de una noticia «falsa» que le está ocasionando un grave perjuicio, por lo que no le temblará la mano para tomar medidas legales si la prensa del corazón continúa hablando de ello.