Cerveza, más que una bebida. Usos caseros que harán tu vida mucho más fácil No sólo es un pequeño placer para sus incondicionales, ya que aunque te cueste creerlo puede conseguir alegrar el día a día a todos sin excepción MARI CARMEN PARRA Málaga Sábado, 24 febrero 2018, 00:35

Una cerveza bien fresquita es uno de esos pequeños placeres que a tantas personas satisface. Una cerveza con amigos, con la familia, e, incluso, a solas un mediodía de verano frente al mar se puede convertir en uno de esos momentos en los que no haría falta nada más. Pues bien, la cerveza no sólo está en este mundo para hacer más agradable la vida, sino que tiene otros usos. Sí, como lo lees y aunque no lo creas, la cerveza tiene otras funciones y éstas, además, se agrupan en lo que se consideraría el ámbito del hogar, consiguiendo facilitar el día a día a todos sin excepción.

1 Eliminar las manchas de vino

Es una de las manchas más temidas, ya que son muy complicadas de sacar. Pues bien, ahora no te enfadarás y gritarás cuando caiga una copa de vino y el líquido se derrame en tu ropa, ya que la cerveza tiene la solución. Moja la mancha con cerveza, frótala y finaliza la operación lavando la prenda.

2 Quitamanchas casero

Si te preparas a limpiar la casa y te has dado cuenta que no tienes el producto, no te preocupes, no tendrás que ir al supermercado de urgencias. Coge una cerveza y dirígete hacia la mancha a eliminar. Si, por ejemplo, se encuentra en la alfombra, echa un poco de cerveza sobre ella, déjala en remojo y luego pasa un paño limpio. Con la mancha eliminada, lo último que tendrás que hacer es coger agua y jabón para eliminar por completo la cerveza vertida.

3 Tratamiento para el pelo

La cerveza también es una magnífica aliada para la cosmética, concretamente, la que tiene que ver con el cabello. En caso de que tengas un pelo falto de brillo, el remedio estará en lavarte el pelo con cerveza, déjala actuar alrededor de cinco minutos y aclara el cabello con abundante agua, verás como el brillo vuelve a tu melena.

También hay recetas caseras para personas con el cabello opaco y seco que consistirá en hervir una taza de cerveza hasta que sólo quede un cuarto de ella (momento en el que el alcohol se evapora por completo). Espera que se enfríe y mézclalo con tu champú habitual hasta completar una taza nuevamente.

4 Adiós a las plagas del jardín

Las babosas pueden arruinar un jardín. Si estás harto de verlas y quieres acabar con ellas, la cerveza tiene la solución. Vierte un poco de cerveza en un recipiente y colócalo junto a las plantas. Por la noche, el olor de la cerveza atraerá a estos moluscos y quedarán atascados en el interior del recipiente.

Si en vez de estos bichos, lo que quieres cazar son ratones, tendrás que servir cerveza en un tubo largo y colocar una rampa para que estos animalitos puedan subir, después no tendrán escapatoria.

5 Ahuyentar a las moscas

Si las moscas acuden en verano a la mesa atraídas por la fruta , puedes evitar este molesto hecho con un poco de cerveza. Vierte un poco de ésta en un vaso poco profundo, tápalo con un papel film y haz en éste agujeros, así entrarán las moscas, pero no podrán salir.

6 Limpieza de muebles de madera

La cerveza es una magnífica aliada de la madera, así si humedeces un paño (que no suelte pelusa) con cerveza tibia, frotas la superficie y luego secas con otro paño, verás como los muebles recuperan el brillo perdido.

7 Limpieza de metales

La cerveza templada es una gran solución a la hora de abrillantar cosas de metal como pueden ser las ollas o los grifos. Para lograr resultados, se deberá sumergir el objeto durante varias horas en la cerveza para después secar y frotar bien. Se trata de sumergir el objeto durante horas y después secar bien y frotar.

Además, con este método también dejarás perfectas tus joyas de plata y oro.

8 Relajante de pies

Tras una jornada maratoniana, en la que has andado lo indecible y los pies ya no pueden más, nada mejor que una buena cerveza. Eso sí, no para bebértela, sino para bañar tus pies. Ya sea mezclada con agua tibia o sólo con cerveza, mete tus pies en un barreño en este líquido y comprobarás como mejoras del dolor y cómo tus pies se vuelven más suaves.

9 Ingrediente para recetas

La gastronomía acepta la mar de bien a la cerveza para elaborar un sinfín de recetas. Y es que es ideal para realizar salsas, arroces y, por supuesto, para marinar carnes.