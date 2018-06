@BdeBulo. Síguenos en Twitter y Facebook Ni Celia Villalobos defendió a La Manada ni Pedro Sánchez hizo una entrevista borracho B deBulo Un vídeo ralentizado de una entrevista antigua del presidente del Gobierno y unas declaraciones sacadas de contexto de la política malagueña han incendiado las redes, pero ambos son contenidos manipulados SUR Martes, 26 junio 2018, 18:37

Un vídeo manipulado, unas declaraciones decontextualizadas y las redes sociales como terreno abonado para que los vídeos circulen y generen una corriente de indignación. Poco importa que lo que haya detrás sea un bulo agigantado a base de compartidos y 'likes'; los protagonistas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la diputada malagueña del PP en el Congreso, Celia Villalobos, son dos personajes jugosos para convertirse en protagonistas de sendas noticias falsas o 'fake news': por un lado, una Villalobos que en un vídeo de Antena 3 parece criticar a la víctima de La Manada y, por otro, un Pedro Sánchez que parece contestar bebido en una entrevista. .

Os contamos qué hay detrás de estos dos mensajes virales.

Pedro Sánchez Un vídeo ralentizado para dar la sensación de que está ebrio

El mensaje que está circulando por Whatsapp advierte de una cara desconocida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Con todos mis respetos a aquellos que pueda sentirse ofendidos, este es nuestro presidente en la actualidad y creo que es conveniente que todo el mundo le conozca en todas sus facetas». El mensaje llega acompañado de un vídeo de una entrevista que Sánchez concedió a la periodista Esther Palomera en 2015 y que se publicó en El HuffPost. Pero el vídeo tiene truco.

Este es el vídeo manipulado, subido al canal de Youtube Famosos Bebidos:

En él Pedro Sánchez parece que contesta con dificultad a las preguntas de la entrevistadora El efecto no podía ser más simple: su voz ha sido ralentizada para dar la impresión de que está bebido.

Aquí puede verse el vídeo original:

Celia Villalobos Un vídeo cortado y fuera de contexto para inducir a error

Colaboradora frecuente en programas de televisión, la diputada del PP por Málaga en el Congreso, se ha convertido en objeto de críticas por unas declaraciones sobre La Manada sacadas de contexto. Un vídeo cortado de tal forma que parece que la política popular critica a la víctima con unas frases totalmente descontextualizadas.

El pasado lunes, durante su intervención en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, en el que se abordó la puesta en libertad de los miembros de 'La Manada', Villalobos expresaba su «absoluto cabreo» por que entre los condenados haya un Guardia Civil: «Se supone que está para que se cumpla la ley, para proteger a los ciudadanos. Y si una señora, con 18 años, borracha como una cuba, aunque te diga que sí, tú tienes que decirle: 'Nena, vete a tu casa a quitarte la borrachera y después hablamos«».

Aquí el vídeo original de lo que dijo Villalobos:

El periodista de sucesos Nacho Abad intervenía justo después para puntualizar la frase de Villalobos: «No estaba borracha como una cuba. Si empezamos a jugar a inventarnos qué es lo que pasó... seamos objetivos».

Villalobos se dirige entonces a Abad en tono de reproche: «Como tú crees que son inocentes, y que los jueces se han equivocado, y que estos señores son hijos de dios y herederos de su gloria, son maravillosos aunque tengan otro juicio pendiente, aunque uno sea militar, aunque digan las burradas que han dicho en esos vídeos. Pero son maravillosos».

Esta primera parte no aparece en el vídeo que ha circulado sobre Villalobos. Acto seguido, la política malagueña sigue dirgiéndose a Abad (y esta sí es la parte que se ha hecho viral y que descontextualizada parece lo que no es): «Ahora lo que se lleva es el amor en manada. ¡En manada si tú quieres que haya manada! Oye que en mi época también había camas de 3 y de 4, pero tú decías que sí o tú decías que no. Tú no me digas a mí que una chica de 18 años, en los San Fermines, o sea que no estaban de ejercicios espirituales, estaban en los San Fermines, que pasan las cosas que pasan, y resulta que son muy inocentes. Lo siento, no lo comparto», concluía su respuesta Villalobos.

Este es el vídeo descontextualizado que circuló este lunes por redes sociales y que da lugar a una interpretación errónea de su intervención:

Celia Villalobos defendiendo a #LaManada en PRIME TIME es lo más REPUGNANTE que podréis ver hoy por aquí.

Afortunadamente a esta GENTUZA la hemos echado del Gobierno de España...#NiUnaMenospic.twitter.com/ZW5e7tHwA9 — ★Antídoto★ #YoSiTeCreo (@Yo_Soy_Asin) 25 de junio de 2018

Políticos de Podemos como Pablo Echenique se han visto forzados a pedirle disculpas después de haberse creído el bulo. Echenique llegó a afirmar en un primer tuit: «Este es el tipo de basura que hemos echado del Gobierno de España». Si bien, Echenique procedió a borrar el mensaje para publicar otro:

He publicado un corte de Celia Villalobos hablando sobre la manada que me pareció muy claro. Leyendo las opiniones de las personas que estuvieron allí, dudo sobre mi interpretación. Por eso he borrado el tuit y pido disculpas si me he equivocado. En política hay que ser riguroso. — Pablo Echenique (@pnique) 25 de junio de 2018

Algo similar le ocurrió a Juan Carlos Monedero, que tras una crítica a la política popular, procedió a colgar un tuit aclaratorio.