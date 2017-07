Pillan a 14 italianos en pleno 'simpa' y los obligan a pagar y dejar propina La Policía Foral de Navarra los califica de "listillos sanfermineros" EFE Lunes, 10 julio 2017, 12:25

No pudo ser. Lo intentaron, pero al final el grupo de amigos italianos que disfrutaban de los Sanfermines no se salieron con la suya. En plenas fiestas, decidieron comer en un restaurante... y hacer un 'sinpa'. Sin embargo, la Policía Foral interceptó a las catorce personas de nacionalidad italiana que intenteban marcharse sin pagar de un restaurante de Pamplona. Los agentes los obligaron no sólo a abonar la cuenta, que ascendía a 620 euros, sino también a dejar propina.

14 italianos intentando un "sinpa" en Rte del Ensanche. No sólo les hicimos abonar los 620€, sino tb dejar propina. #SF17#SanFermin2017pic.twitter.com/Rln7XszbCO — Policía Foral (@policiaforal_na) 9 de julio de 2017

Según informa la Policía Foral en su cuenta de Twitter, el grupo de italianos, al que este cuerpo policial califica de "listillos sanfermineros", consumieron en un restaurante del barrio del Ensanche, entre otros platos, catorce menús y 15 chupitos de licor.

Sin embargo, la intervención de los agentes hizo que el grupo tuviera que abonar no solamente los 620 euros de la cuenta, sino también una propina del 10 %.