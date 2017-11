El Ayuntamiento de Valencia pide a un sindicato policial que retire su cartel «machista y desagradable» La concejal de Protección Ciudadana reclama al SPPLB que se disculpe y el alcalde califica de «impresentable» el anuncio PACO MORENO Valencia Jueves, 30 noviembre 2017, 16:32

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, ha pedido al Sindicato de Policías Locales y Bomberos la retirada de dos carteles anunciadores de una cena mañana de la entidad al considerar que tienen un claro tinte machista y sexista.

“Los policías deben dar ejemplo en su lucha en favor de la igualdad”, ha destacado la edil, quien ha pedido al sindicato que “se disculpe con las mujeres policías porque no son un entretenimiento de nadie”. En uno de los carteles aparece una mujer con una porra en la mano y una gorra similar a la que utiliza la Policía Local. La edil pondrá el asunto en manos de la comisión de Igualdad del Consistorio.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha considerado este jueves "absolutamente impresentable" y "profundamente machista y desagradable" el cartel del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB). Así, ha indicado que mensajes e imágenes como las que muestra deberían "borrarse ya de la forma de pensar" de la sociedad.

SPPLB «investigará y depurará responsabilidades»

SPPLB ha emitido un comunicado advirtiendo de que abrirá una investigación sobre el hecho y depurará responsabilidades a nivel interno. No obstante, el sindicato ha advertido que la cena espectáculo denominada 'Dr. Gasmo' "es la denominación de un producto comercial lúdico-gastronómico ofrecido desde hace más de un mes por el Casino Cirsa Valencia dentro de su programa comercial y de ocio".

Por tanto, recuerda que el sindicato "no organiza ni coordina dicho evento, se limita a ofertarlo a sus afiliados con unas condiciones más ventajosas para los mismos respecto al resto de clientela y público en general".

De hecho, la publicidad de dicha oferta confeccionada y publicitada por el SPPLB en su propia página web desde hace más de un mes "consta de un cartel donde se observa junto al logo del SPPLB a una cantante del espectáculo junto un micrófono de época al lado de una presentación de un plato gastronómico".

El SPPLB asegura que considera inapropiado el diseño de los mismos, no reflejando en absoluto los valores que este sindicato representa, especialmente a la imagen inadecuada, perjudicial y distorsionada que aporta sobre la policía, las mujeres policías en particular y las mujeres en general. El sindicato apunta que por su parte no se han distribuído los carteles polémicos.

Disculpas del Casino Cirsa

Casino Cirsa Valencia ha pedido públicamente en relación a los carteles de la cena de Navidad del Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB). La empresa ha reconocido que los diseños para el grupo de whatsapp del SPPLB no son adecuados y asume que se ha equivocado al elegir unas imágenes totalmente inadecuadas que, adicionalmente, no representan el contenido real del espectáculo.