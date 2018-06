B de Bulo El alcalde Almogía y la carne de cerdo para musulmanes, el bulo que ha terminado en denuncia B de Bulo El regidor de la localidad, Cristóbal Torreblanca, desmiente unas declaraciones racistas difundidas a través de un mensaje de WhatssApp FERNANDO TORRES Miércoles, 27 junio 2018, 12:29

«Ni soy racista ni he dicho nada de lo que sale en ese mensaje». El alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca, es la víctima de un nuevo bulo que se lleva difundiendo desde ayer por la red de mensajería WhatsApp. El texto, que ha sido reenviado incontables veces y ha recorrido media provincia, es una presunta reconstrucción de un inexistente mensaje en el que el regidor se niega rotundamente a suprimir la carne de cerdo del menú del comedor escolar a petición de la comunidad musulmana de la localidad. «Es todo mentira, tan sencillo como que el comedor es competencia de la Junta de Andalucía». Torreblanca ha acudido esta mañana al cuartel de la Guardia Civil para denunciar los hechos, que serán investigados.

El mensaje cuenta con todos los detalles para correr como la pólvora en las redes sociales. Es incendiario, cuenta con una coletilla que pide que sea difundido, e indigna al lector a partir de la segunda palabra. El alcalde ha explicado a SUR que desconoce la procedencia del rumor, y añade que él no tiene «ni WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter».

El bulo cuenta además con comentarios añadidos de forma deliberada para motivar al lector a compartirlo y denunciarlo, aunque es cierto que se refiere a «la alcaldía de Almogía», y no al alcalde con nombres y apellidos. En la invención se detallan las falsas razones por las que Torreblanca se niega ante la inexistente petición de los musulmanes con respecto al menú escolar. Frases como «para que comprendan que son ellos los que deben modificar su modo de vida y no los andaluces, que los han acogido generosamente» o «que comprendan, al fin, que en Andalucía con, y no a pesar de, sus raíces judeo-cristianas, sus árboles de Navidad, sus iglesias, y sus fiestas religiosas, la religión debe quedarse en el estricto dominio privado, y la alcaldía tiene razón cuando rehusa todo compromiso al islam y a su religion (la sharia)» hacen del bulo una fuente de indignación que no debe ser tenida en cuenta y que, pese a haber trascendido el límite de Almogía y recorrer ya toda la provincia, no debe ser compartida.

Este es el mensaje al que no debes hacerle caso, tal y como está siendo difundido:

«Olé........Por el alcalde de Almogía (Málaga-España)

El alcalde ha rehusado suprimir la carne de cerdo en el comedor escolar. Los padres musulmanes piden la supresion de la carne de cerdo en las comedores escolares y el alcalde ha rehusado categóricamente, enviando una nota a todos los padres para explicarles el porqué:

- Para que los musulmanes comprendan que deben adaptarse a Almogía, a sus costumbres, a sus tradiciones, a su modo de vida, ya que son ellos los que han elegido emigrar.

- Para que comprendan que deben integrarse y aprender a vivir bien en Andalucía.

- Para que comprendan que son ellos los que deben modificar su modo de vida y no los andaluces, que los han acogido generosamente.

- Para que comprendan que los andaluces no son xenófobos ni racistas, puesto que han aceptado a numerosos emigrantes musulmanes (al contrario que los musulmanes, que no aceptan a los extranjeros no musulmanes en sus paises).

- Que los andaluces, como otros muchos pueblos, no piensan renunciar a su identidad, a su cultura, a pesar de los golpes de las minorías.

- Que si Andalucía y España son tierra de acogida, no es el Alcalde y su gobierno quien acoge a los extranjeros, sino el pueblo andaluz en su conjunto.

- Que comprendan, al fin, que en Andalucía con, y no a pesar de, sus raíces judeo-cristianas, sus árboles de Navidad, sus iglesias, y sus fiestas religiosas, la religión debe quedarse en el estricto dominio privado, y la alcaldía tiene razón cuando rehusa todo compromiso al islam y a su religion (la sharia).

- A los musulmanes, a los que molesta la laicidad y que no se encuentran bien en Andalucía, les recuerdo que existen 57 magníficos países musulmanes en el mundo, la mayoría de ellos medio poblados y dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos para respetar la ley de la sharia.

- Si habéis dejado vuestros países para venir a Andalucía y no para ir a otros países musulmanes, con vuestras mismas costumbres, es porque habéis considerado que la vida en Andalucía es mejor que en otros lugares.

- Preguntaos sólo una vez : ¿POR QUÉ SE ESTÁ MEJOR EN ALMOGÍA, QUE EN EL LUGAR DE DONDE VENÍS? PUES, EN EFECTO, EL COMEDOR CON CARNE DE CERDO FORMA PARTE DE LA RESPUESTA«.

(Que circule por toda la red, sin parar de circular, aunque los recibamos repetidos)», concluye.