Como carne de cañón Los hijos de parejas conflictivas se ven atrapados entre dos fuegos. Sufren un daño del que muchas veces no se recuperan JAVIER GUILLENEA Lunes, 22 enero 2018, 00:47

Lucía del Prado recuerda algunas de las frases que ha escuchado en la fundación Filia, a la que acuden al año miles de exparejas en busca de ayuda. Son amenazas como «si no denuncias a tu padre este año no vienen los Reyes» o «me voy a morir si este fin de semana no vienes conmigo», que convierten al hijo «en una marioneta», en un arma para acabar con el rival, en carne de cañón. «Una niña de 11 años le dijo a su madre que si iba a buscarla se tiraría por la ventana. Lo que oímos es salvaje».

Pero ellos, los padres, no son conscientes de lo que están haciendo. «Han perdido la noción de la realidad, creen a ciegas que tienen la razón y se agarran a mil excusas para demostrarlo», afirma Del Prado. Julia Rodríguez, psicóloga especializada en coparentalidad, habla de parejas que siguen unidas por un vínculo fuerte aunque desde el otro lado del espejo. «A pesar de que se han divorciado, siguen enganchados emocionalmente, pero han sustituido el amor por el odio. Hay gente que lleva años en el juzgado. Para ellos, el centro de su vida es imaginar lo que van a hacer contra el otro».

Más allá del odio que les mantiene unidos no hay vida, nada existe, ni siquiera los hijos, que «son utilizados como munición en una batalla», dice Javier Quintero, jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor. «Atendí a un chaval de 11 años que al final se centró y le di el alta. Cuando tenía 14 sus padres se separaron y pasaron dos años preocupándose por hacerse daño el uno al otro. Cuando miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que el chaval estaba dañado, nadie se había fijado en él».

Incertidumbre constante

En el campo de las batallas paternas quedan los cuerpos de los hijos, porque los padres pueden llegar a reconciliarse con el tiempo pero, para entonces, los niños ya han sufrido daños que pueden cambiar sus vidas. «Una pareja se separa y uno de ellos, por ejemplo la madre, se queda con la custodia del hijo. Para ella es muy fácil intoxicar al menor y eso es lo que hace. La relación con su padre se deteriora y ambos acaban distanciándose, pero cuando el chaval llega a la adolescencia se rebela contra la figura de autoridad, que es la que está en casa. Ocurre entonces que el chico no tiene a quién acudir para que medie entre él y su madre porque la figura paterna está destruida. Se encuentra perdido y comienzan serios problemas de conducta, todo porque mamá y papá estaban enfadados».

«Vemos chavales de 14 años que entran en una espiral caótica descontrolada», prosigue Quintero. Son chicos que sufren un daño continuo, que viven en una incertidumbre constante y aprenden a relacionarse socialmente como lo han hecho sus progenitores entre ellos. No saben lo que es bueno o malo porque lo que para su padre está bien es horroroso para su madre; eso es lo único que han visto. Para ellos, la vida en familia está marcada por el rencor. «Sufren insomnio, urticarias, contracciones, a menudo están enfadados y tienen ataques de rabia. También pierden la atención, porque se ven obligados a vivir en dos mundos contradictorios y deben estar pendientes de cómo conducirse según con quién estén ese día», explica Julia Rodríguez.

En familia Los extras. Un frecuente foco de conflicto son los gastos extraordinarios que el progenitor no custodio debe pagar al margen de la pensión alimenticia. Entran dentro de este grupo, siempre y cuando no figuren expresamente en el convenio regulador, los gastos de carácter excepcional, imprevisible, necesario y adecuado a la capacidad económica de ambos padres. Y siempre, salvo por razones de urgencia, con el consentimiento de las dos partes. 3.000 euros es el límite que marca la legislación española para poder apelar en caso de una reclamación económica. Por debajo de esta cifra no se pueden presentar recursos, aunque esto no cuenta en los juzgados de familia, donde está permitido apelar una y otra vez por cualquier cantidad. 40% es el porcentaje de los divorcios registrados en España desde 1981 que han sido conflictivos. La fundación Filia calcula que en estas batallas judiciales se han visto afectados unos dos millones de hijos, pero son más porque no se incluyen los de parejas no casadas La mascota. A partir de ahora no solo los hijos o las condiciones económicas serán motivo de litigio en un divorcio. La reciente modificación del Código Civil, que ha dejado de considerar cosas a los animales de compañía, dio lugar el pasado día 18 al primer juicio en España por la custodia, como «ser dotado de sensibilidad», de un perro. La vista se celebró en Tarragona y el juez deberá decidir con cuál de los dos miembros de la expareja vivirá el can y si establece un régimen de visitas. 2,2 por cada mil habitantes es la tasa de divorcios, separaciones y nulidades que se registran anualmente en España. El 57% de los matrimonios que se rompen tienen hijos dependientes económicamente.

En opinión de Lucía del Prado, estos niños «pueden ser el día de mañana personas con el carácter anulado». «Van a crecer emocionalmente insanos, serán desconfiados e intolerantes a la frustración», concluye. «Los padres –señala Javier Quintero– tienen que entender que el menor sufre y se construye sobre la rabia, y que eso se lo va a devolver».

Lo mejor para evitarlo es comenzar desde el principio.«Cuando una pareja se va a divorciar yo les doy la consigna de que es a partir de ese momento cuando tienen que reforzar la relación con sus hijos para que ellos vean que no solo no se va a ver afectada por la separación, sino que va a mejorar», indica Quintero. La receta parece fácil, pero no todos lo ven así. «En mucha gente la rabia puede más que el amor», admite el psiquiatra.