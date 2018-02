La cara oculta del Vicks Vaporub. Once usos alternativos que no conocías y que te sorprenderán Este ungüento nació a finales de la década de 1890 como remedio para aliviar la tos y otros síntomas del resfriado MARI CARMEN PARRA Málaga Sábado, 10 febrero 2018, 00:40

Con estos días de frío los resfriados están a la orden del día y para paliarlos salen del botiquín los medicamentos clásicos, entre ellos, el Vicks Vaporub, un ungüento que nació en 1891 como remedio para aliviar la tos y otros síntomas del resfriado. ¡A quién su madre no le ha echado un poco en el pecho para mejorar la congestión! Pues bien, aunque no te lo creas el Vicks Vaporub tiene una cara oculta que esconde diversos usos alternativos que van más allá de aliviar los catarros.

1 Dolores de cabeza

Ponte un poco de Vicks Vaporub sobre la frente y verás como mejoras de cefaleas y migrañas leves. ¡Pruébalo! y verás la sensación de alivio que sientes en unos pocos minutos.

2 Para combatir resfriados

A pesar de que este punto se pueda considerar algo obvio, hay quien señala que es mucho más efectivo poner el Vicks Vaporub en los pies que en el pecho o la espalda. Así, la técnica sería frotar Vicks Vaporub en los pies, calzarte unos calcetines y esperar que pase la noche, verás como al día siguiente hay mejoría.

3 Evitar orina de mascotas

Si estás cansado que tu perro o gato se orine dentro de la casa, el Vicks Vaporub puede que ponga fin a este martirio, ya que tanto perros como gatos no soportan el olor del Vicks Vaporub. Pon un poco en las áreas de la casa donde se orine tu mascota y verás como no lo hace más. Eso sí, primero asegúrate con el veterinario que tu mascota no es alérgica.

4 Estrías

Si tienes estrías y quieres acabar con ellas, el Vicks Vaporub puede echarte una mano, puesto que al contener mentol y aceites naturales favorece la disminución de las estrías e, incluso, en algunos casos las puede llegar a hacer desaparecer.

5 Combate a los insectos

Si estás cansado de usar repelentes o aerosoles, prueba a utilizar un poco de Vicks Vaporub para que no te piquen los insectos. Tan sólo tendrás que aplicar un poco en la zona de la piel que quede al descubierto. También, en caso de planear una comida al aire libre estarás libre de insectos si pones el bote de Vicks Vaporub cerca de la comida.

6 Mejora los dolores musculares

Si tienes dolor muscular, aplícate Vicks Vaporub en la zona afectada y notarás como sus propiedades relajan los tejidos musculares en unos minutos.

7 Contra el acné

El acné el enemigo número 1 de los adolescentes puede no ser tanto problema si se pone por la noche un poco de Vicks Vaporub en las zonas donde se quiera acabar con el acné. Al día siguiente podrás observar como el área afectada habrá mejorado.

8 Acaba con los hongos en las uñas de los pies

Basta con frotar Vicks Vaporub en la uña afectada y esperar un poco a que el ungüento haga efecto dejando el pie al aire libre. En un par de días la uña se pondrá oscura, lo que será buena señal, ya que será indicativo de que se está acabando con el hongo.

9 Evita los arañazos de gato

Del mismo modo que se actúa para acabar con la orina de las mascotas, se actuará cuando se está cansado de que el gato deje sus arañazos por la casa. Así que lo único que tendrás que hacer es dejar Vicks Vaporub en donde no quieres que el gato arañe.

10 Grietas en los talones

Si tienes agrietada esta zona del cuerpo podrás mejorarla si usas Vicks Vaporub. El mecanismo a seguir será aplicar el ungüento en los talones y después ponerte unos calcetines.Al día siguiente tendrás que exfoliar el talón con una piedra pómez y enjuagarlos con agua tibia.

11 Mejora los hematomas

¿Eres de las personas a las que cualquier golpe le produce un cardenal? Pues si ese es tu caso, el Vicks Vaporub puede ser un buen remedio para lograr que desaparezcan más rápidamente. Tan sólo tendrás que mezclarlo con un poco de sal y echarlo sobre sobre el hematoma.