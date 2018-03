La RAE cambia la acepción de 'fácil' para referirse a la mujer que "se presta sin problemas" a mantener relaciones sexuales Miércoles, 14 marzo 2018, 19:19

La Real Academia Española (RAE) ha modificado la quinta acepción de la palabra 'fácil', que aludía a la mujer que "se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales", para usar en su lugar el término 'persona' al principio de la definición. De esta manera, la quinta acepción queda de esta manera: 'Dicho de una persona: Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales'.

Tal y como ha explicado a Europa Press un portavoz de la RAE, este cambio se ha producido "aprovechando una actualización" en el diccionario digital para cambiar algunas erratas y otros "aspectos técnicos". En cualquier caso, desde la institución se ha recordado que no será el proceso habitual --las introducciones se introducirán a finales de cada año--.

Este mismo portavoz ha recordado que cuando llega una petición a la RAE, todas las palabras son consideradas y estudiadas, tal y como ha ocurrido con esta acepción. En este caso, aprovechando los cambios que se iban a introducir el 8 de marzo, se ha corregido la definición, pero es "una excepción".

La RAE ha señalado que la coincidencia de los cambios con el Día Internacional de la Mujer no han tenido relación, al tiempo que ha asegurado que no se ha corregido "por una sola petición, sino de muchas". "Han hecho esta petición asociaciones, personas anónimas o famosas, a raíz de una queja que se hizo viral", han explicado.

Feministas animan a la RAE a hacer cambios para la igualdad pero avisan de que una palabra no transforma el sistema

Asociaciones de mujeres han animado a la Real Academia Española (RAE) a que realice cambios para suprimir "todas" las acepciones sexistas del diccionario, a pesar de que han advertido de que estas modificaciones en el lenguaje "no transforman" el sistema hacia la igualdad.

Desde la Federación de Mujeres Progresistas, han saludado que la RAE haya modificado la acepción de la palabra 'fácil' que aludía a la mujer que "se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales".

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ve "adecuado" que la palabra 'mujer' haya sido sustituido en esa definición: "La lengua debe evolucionar con los tiempos", ha apuntado, para después destacar que vincular el término 'fácil' con las mujeres es un gesto "claramente sexista".

Aunque sostiene que es "una buena noticia" este cambio, espera que la RAE haga una "revisión" "en profundidad" de todo su diccionario y que "suprima" todos los términos sexistas "de una vez por todas" para "adaptarlo al devenir de los tiempos".

Por su parte, la presidenta de Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, ha restado importancia al cambio acometido por la RAE y ha dicho que es "normal" el uso del término 'persona' en este contexto porque "a las relaciones sexuales se prestan tanto los hombres como las mujeres".

"La transformación hacia la igualdad va mucho más allá de eso. Es una trasformación del sistema que no se arregla con cambiar una palabra", ha subrayado, para después incidir en que no basta con eliminar expresiones sexistas del lenguaje, sino que "lo primero" es "repartir el poder entre mujeres y hombres". "Y todo lo demás es hablar por no callar", ha remachado en declaraciones a Europa Press.