Busta felicita a Paula por sus 40

Paula Echevarría sopló ayer 40 velas rodeada de su familia pero lejos de su todavía marido. A pesar de la polémica separación que mantiene a su expareja bajo los focos desde hace meses, David Bustamante no dejó pasar la ocasión de felicitar a Paula en público. A primera hora de la mañana colgó en sus redes sociales una imagen antigua en la que se ve a ambos a bordo de un coche. En el pie de foto definía a la modelo y actriz como «la mujer que me ha dado lo más importante de mi vida, mi hija», y recordaba que es con ella «con la que he compartido 12 años de mi vida. Por eso y por más, te deseo que seas muy feliz», concluía el cantante, más calmado que hace unos días, cuando se vio envuelto en una reyerta con un fotógrafo.