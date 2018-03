Síguenos en @BdeBulo en Twitter y en Facebook El bulo del vale de 60 euros de Carrefour Captura del mensaje que se comparte en Facebook. / SUR B de Bulo Un nuevo mensaje, que se comparte a través de Facebook, promete regalar descuentos a aquellos que respondan a una breve encuesta JON SEDANO Málaga Miércoles, 14 marzo 2018, 13:43

Podría llegar a ser hasta creíble: Carrefour realiza una encuesta entre sus usuarios y a cambio ofrece un vale de descuento. No es algo descabellado, ya que es una forma de obtener información por parte de los usuarios y en muchas ocasiones se paga. Pero lo que es extraño es el importe, 60 euros (que luego pasarán a ser 500 euros) sin ningún tipo de límite.

El mensaje, que también se está reenviando por WhatsApp dice así: “Carrefour está regalando un bono de 60€ gratis para que todos puedan celebrar su 60 aniversario. Obtenga su voucher gratis en: http://www.carrefour.com/cupon-gratis/". Pero además de que el uso de la palabra “voucher” (“vale” en inglés), ya adelanta que no es una oferta española, en el enlace, aparentemente real, hay otro detalle que levanta toda sospecha: el uso de la letra “r” con un punto debajo en lugar de una “r” normal. Muy similares en apariencia, al pulsar en el enlace nos lleva a la web “http://www.carrefour.es.a-free.win/?p", donde se puede apreciar que además de no se carrefour.com (que era lo que en principio parecía poner en el enlace), le añade al dominio “.a-free.win", que nada tiene que ver con Carrefour. Por si aún queda duda de que estamos ante un caso de phishing o suplantación de identidad, Carrefour fue fundado en 1959, no 1958, por lo que el 60 aniversario se cumpliría el año que viene.

Imagen que recibimos tras responder a la encuesta. / SUR

En la web a la que nos dirige el enlace, sale el logo de la empresa y mediante el uso de los colores corporativos, nos topamos con una encuesta de tres preguntas que al hacerla, nos pide compartirla en Facebook. Aquellos incautos que lo hagan estarán promoviendo este bulo en sus redes. La siguiente pantalla nos lleva a incluir un correo y contraseña, pero su objetivo real es mostrarnos publicidad. Es decir, en este caso, el phishing busca aprovecharse de los usuarios para mostrarles publicidad en lugar de hacerse con sus datos personales, como ha ocurrido en otras ocasiones. Un bulo clásico que está despuntando de nuevo estos días.