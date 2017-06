B de Bulo: La inexistente campaña solidaria para Portugal de MRW Restos de varos vehículos calcinados durante el incendio de Portugal. / SUR La empresa avisa en redes de que el mensaje solicitando ropa para los damnificados es un bulo JON A. SEDANO Málaga Miércoles, 28 junio 2017, 18:41

“Holaaa,

Si sabéis de alguien a quien le sobre ropa o quiera deshacerse de ella, que la lleven a MRW la van a mandar a Portugal para toda esa gente que quedó sin nada.

Por favor, compartir!

Gracias”.

El mensaje y su motivación, de ser cierta, estaría muy bien, pero lamentablemente no es real. El devastador incendio de Portugal, que se ha saldado con 65 muertos y 250 heridos, ha asolado también varias aldeas, como la de Pobrais, destruyendo todo a su paso. Por este motivo, en redes sociales y sobre todo en WhatsApp ha comenzado a compartirse el mensaje que da inicio a esta noticia.

Pero como ya se ha indicado, no es real. Aunque en este caso, el bulo puede que tenga un origen menos malintencionado que otros que hemos analizado: Hace una semana, la página Ecclesia digital se hacía eco de una obra benéfica en la que colaboraban entre otros MRW. En ella se proponía recoger ropa para enviar a los damnificados de Portugal, pero la acción por parte de MRW era a nivel personal por parte de algunos trabajadores, es decir, la marca no tenía nada que ver con la iniciativa. Es más, la campaña se realizó de forma puntual durante dos días y ya no continúa.

Tal vez la suma de leer el nombre MRW y el desconocimiento de la fecha de la obra benéfica pudo llevar al malentendido y al hecho de comenzar a compartir el mensaje en redes sin parar. Por esta razón, desde MRW Lugo han publicado en Facebook un comentario avisando de que cesen las llamadas a la empresa preguntando por la iniciativa, ya que no existe.