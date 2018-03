El bulo de los cachorros de labrador de color negro de Manuel

«Por favor difundir. Van a sacrificar una camada de cachorros de raza labrador color negro porque no se pueden mantener. Son 7. Si estáis interesados preguntad por Manuel en el siguiente teléfono: 663472968. Si no podéis adoptar, al menos pásalo. Son totalmente gratuitos». Este mensaje circula por Facebook, Twitter yWhatsApp y se trata un bulo de manual.

¿Quién no recuerda a los dálmatas de Helena? Seis perritos «abandonados» que te miraban con ternura y te partían el corazón. Pero todo era mentira. Esta barcelones vivía amargada porque su número saltaba de WhatsApp en WhatsApp y no había día en que no le preguntaran por los cachorros. ¡Y así lleva desde hace 5 años!

Ahora, le ha tocado a Manuel con una camada de cachorros de raza labrador. Tiernos como ellos solos. La imagen es enternecedora pero, si te molestas en marcar el número, te das cuenta que ni existe. Quizá él sí dio de baja el móvil, harto de esta historia. Aún así, la bola sigue rodando desde hace años y resurge de nuevo. Hasta la propia foto es falsa, como nos demuestran en el blog 'Sr Perro', está sacada de México, de la página de anuncios 'Mercado Libre'. Pero no es la única en la que se puede encontrar a este mismo perro.

¿Una pareja despechada? ¿Una broma pesada? Cualquiera sabe cómo comenzó esta cadena, pero al final de estas historias siempre hay personas. Se llamen Helena, Manuel o como sea. No te cuesta nada, si lo recibes, hacer una llamada para comprobar que -pese a tu buena voluntad- no contribuirás a amargarle la vida a nadie.