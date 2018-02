Bosé confiesa sus excesos Domingo, 25 febrero 2018, 00:19

En el marco del Festival Viña del Mar (Chile), donde ha recibido el premio Artista Icono, Miguel Bosé ha confesado a los medios de comunicación que su vida estuvo en un tiempo cargada de excesos. «Alcohol me he bebido todo el que he podido; todo el que ha dado tiempo a beber y el mejor, el malo también. Fumar también y el resto también, todo». Hasta que, un día, el cantante, de 61 años, cortó por lo sano. «Ahora no hago nada porque ya lo he hecho todo».