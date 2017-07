Bimi: la 'superverdura' de moda a la que se ha rendido Mercadona Prestigiosos chefs como Martín Berasategui se han rendido a esta mezcla entre el brócoli y una col asiática con alto contenido en componentes clave para el organismo ALMUDENA NOGUÉS Málaga Miércoles, 19 julio 2017, 12:42

Se llama bimi. Puede que aún no te suene. Pero probablemente no tardarás en oirlo hasta la saciedad. Y es que este alimento (una mezcla entre el brócoli y Kai-lan, una col asiática) se ha convertido en el producto de moda. Los consumidores lo adoran. Y la compañía presidida por Juan Roig no ha tardado en aprovechar su tirón e incorporarlo a sus estantes. Para comodidad de sus clientes, el bimi se vende en Mercadona en bandejas listas para cocinar. Los proveedores Agrupación Hortofrutícola Lucas, Grupo Agromediterránea y Sociedad Cooperativa Sacoje, ubicados en la provincia de Murcia, son los encargados de suministrar este producto "con su máxima calidad y frescura" -según la cadena- que en su afán por mantener el liderazgo lanza más de 300 nuevos productos al año.

Uno de los recién llegados -mano a mano con el kale, ajo negro, quinoa, edamame y una amplia variedad de semillas, desde la chía al lino- es el citado bimi, sobre el que han puesto sus miras prestigiosos chefs españoles como Martín Berasategui. No en vano son muchos los especialistas que ya le han colgado la atractiva etiqueta de 'superverdura' incrementando con ello el interés de 'foodies' y fieles a la alimentación saludable, seducidos por su su alto contenido en componentes importantes para el organismo, como el Potasio, Calcio, Zinc, el Ácido Fólico, Antioxidantes, Vitamina C o Vitamina B6.

La pregunta es, ¿cómo incorporarlo a nuestra dieta? Tal y como lo comercializa Mercadona está listo para pasar por la sartén, sumergirlo en la olla, darle un toque de horno o, incluso, probarlo crudo. ¿Lo bueno? Que de esta verdura no se desaprovecha ni una hebra, y su versatilidad, la cual permite tanto combinarlo en ensaladas como incorporarlo en un plato principal o servirlo de acompañamiento a carnes o pescados. Crudo, salteado, hervido o al vapor son sus formas de prepararlo.

El bimi tiene un sabor dulce y suave, con un tallo similar al de un espárrago verde y un florete que nos recuerda al brócoli. Además, es un excelente elemento a incluir en dietas para perder peso dado su alto contenido en fibras y ácidos linoleico. La 'superverdura' del momento se cultiva en el litoral Mediterráneo, desde Murcia a Tarragona, en las mismas condiciones que el brócoli y tiene sus mismas exigencias agronómicas. El proceso de recolección se realiza de forma regular, solo unos pocos floretes por planta cada 2 o 3 días. Los ramos se enfrían inmediatamente tras su recogida y se conservan en frío durante todo el proceso, desde el acondicionamiento y el transporte hasta su comercialización.