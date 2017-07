Las aterradoras imágenes de insectos de un vecino de Almáchar

Hormigas, moscas, avispas, arañas o escarabajos son insectos con los que convivimos a diario y que, a priori, nos pueden parecer inofensivos. Sin embargo, captados por el objetivo del fotógrafo Javier Rupérez parecen auténticos animales monstruosos. Este madrileño de 56 años, que es el secretario del Ayuntamiento de Almáchar desde 1980, se ha especializado en macrofotografía extrema, una técnica muy compleja que le permite reproducir el aspecto ampliado de seres vivos que apenas miden unos pocos centímetros.

“Soy secretario municipal por oposición, llegué a Almáchar hace 37 años y en mis ratos libres soy aficionado a la fotografía. Desde hace unos tres años me he centrado en la técnica del macro extremo, tras hacer durante años macro normal”, cuenta Rupérez. Junto al arquitecto municipal Gabriel Postigo, que es también un gran aficionado a la fotografía, han creado un equipo especializado en la técnica del apilado fotográfico. “Básicamente lo que hacemos es tomar muchas imágenes del insecto o de la araña, y luego, con un sistema informático, juntarlas”, resume el fotógrafo.

Javier Rupérez y Gabriel Postigo, en su taller fotográfico. / SUR

En estos tres años ambos han conseguido realizar unas 200 imágenes de insectos y arañas, que han recolectado del entorno cercano. “Muchos vecinos nos traen ejemplares que se encuentran ya muertos”, apunta. “Es muy importante que no lleven mucho tiempo fallecidos, porque si no pierden la coloración”, matiza. Así, sus impresionantes imágenes de una hormiga común, un zángano, una avispa, una mosca o un escarabajo picudo rojo no dejan a nadie indiferente.

De hecho, tras publicarlas en varias webs especializadas, han captado la atención de una agencia de noticias inglesa, Solent News, con la que ha firmado un contrato para su distribución. Curiosamente, la que más éxito está teniendo, hasta ahora, es la del temido picudo rojo que está causando estragos en las poblaciones de palmeras de toda España. Medios como , , 'The Guardian', ‘’ o la alemana las han publicado. Alguna incluso hace un símil con el esperado combate que el 26 de agosto enfrentará en el estadio T-Mobile de Las Vegas (EE UU) a Floyd Mayweather y Connor Mcgregor. "Han escrito que el picudo parece un boxeador", dice Rupérez.

Avispa. / Javier Rupérez/Solent News

“Para nosotros es una gran satisfacción que nuestro trabajo sea reconocido en medios internacionales, pero lo hacemos por afición”, sostiene el fotógrafo, quien explica que la técnica del apilado fotográfico es muy reciente, pues apenas lleva siete años. “Nosotros la hemos perfeccionado, a base de invertir en equipos muy especializados, varios miles de euros”, detalla. De hecho, realizar cada foto les lleva un tiempo mínimo de varios días. “Es un proceso muy minucioso”, apostilla.

“Veo nuestra especialidad como un trabajo más parecido a la entomolgía, y nuestros resultados pueden ayudar enormemente a los entomólogos a estudiar e identificar las distintas especies de insectos, y de hecho me consta que les ayuda. Procuramos respetar siempre a los seres vivos, y únicamente hacemos lo necesario para poder realizar nuestro trabajo. De otro modo, sería imposible conseguir estas fotografías”, concluye.