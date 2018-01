La DGT anuncia drones y más radares para frenar el repunte de muertos en las carreteras 00:54 Un accidente con tres fallecidos en septiembre pasado en Madrid. / Efe El 2017 concluye con 1.200 fallecidos en las vías interurbanas, la peor cifra del último lustro y 39 más que en 2016 ÁLVARO SOTO Madrid Miércoles, 3 enero 2018, 17:24

Los malos datos de siniestralidad vial en las carreteras españolas durante 2017 han encendido las alarmas en la Dirección General de Tráfico. El año pasado, fallecieron 1.200 personas en vías interurbanas, la peor cifra del último lustro y un 3% más que en 2016, cuando murieron 1.161. El director general de la DGT, Gregorio Serrano, ha apuntado este miércoles al aumento de los desplazamientos y al incremento en el número de vehículos como las principales causas de este repunte y también ha adelantado que su departamento instalará más radares y utilizará drones para aumentar el control del tráfico.

En concreto, la DGT pondrá en las vías convencionales 60 nuevos radares móviles de tramo, que controlan la velocidad durante una determinada distancia, y no solo en un punto concreto, lo que los hace más fiables. Además, únicamente ya no se notificará la sanción a través de una carta, sino que una agrupación de la Guardia Civil parará al instante al vehículo, "de manera que también se evitará que el conductor real pueda alegar que no era él quien manejaba el vehículo en el momento de la infracción", ha explicado el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, que ha insistido en que la implantación de los radares no tiene afán recaudatorio.

"En España tenemos 27 radares por millón de habitantes frente a los 73 de media en la Unión Europea. Y además, la gente tiene que saber que el 100% del dinero de las multas se dedica a la seguridad via", ha resaltado.

En cuanto a los drones, Tráfico prevé que también tengan una función de control, es decir, que puedan poner multas, igual que actualmente ocurre con los helicópteros. Durante 2018 se adquirirán y según las previsiones de la DGT, comenzarán a volar en 2019.

La lucha contra la velocidad será uno de los ejes de la DGT para el 2018 después que 2017 deje un nuevo repunte en el número de fallecidos. Según la DGT, las distracciones (en uno de cada tres siniestros mortales, sobre todo por el uso del móvil), la velocidad inadecuada, el cansancio o el sueño y el alcohol y las drogas son los principales factores de los accidentes.

Además, Serrano ha destacado que el aumento de las matriculaciones (808.000 vehículos más circularon en 2017) y el repunte de los desplazamientos (16,4 millones, el 4,2% más que el año anterior) ayudan a entender el crecimiento en el número de fallecidos. También ha puesto el foco en la edad de los vehículos que han sufrido siniestros, los 13,2 años. "Es obvio que los vehículos con 13 años no cuentan con los sistemas de seguridad más modernos", ha dicho Serrano, antes de reclamar que se incentive la compra de coches "también por sistemas de seguridad" y de pedir a los fabricantes que instalen los avances "no solo en los vehículos de gama alta, sino en todos".

En el resto de las medidas que Tráfico tomará en 2018 se incluyen cambios en los éxamenes para conseguir el carné. Se incluirán preguntas de vídeo "porque responder a, b o c ya no es suficiente", ha asegurado Serrano, que también ha mostrado su malestar por el hecho de que algunos alumnos se presenten a las pruebas "sin haber pasado nunca por la autoescuela", lo que crea retrasos. Para evitarlos, también ha anunciado que la DGT contratará a 100 nuevos examinadores.