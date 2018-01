Acusan a una app anticonceptiva de provocar decenas de embarazos no deseados La aplicación, que está disponible en España, indica qué días se puede tener sexo sin utilizar anticonceptivos según la temperatura corporal de la usuaria A.N. Miércoles, 24 enero 2018, 10:59

"Natural Cycles es un método eficaz de anticoncepción. Y mucho más. Es la aplicación que te da el conocimiento para conocer tu cuerpo y entender realmente cómo funciona tu ciclo. Es la protección con más libertad sexual y con menos efectos secundarios". Este es el mensaje promocional que aparece -a modo de descripción- en su página web. La compañía promete que esta app de pago, que se basa en la temperatura corporal para predecir los días fértiles de sus usuarias, es efectiva en 93 de cada 100 casos. Sin embargo, un hospital sueco –Södersjukhuset, en Estocolmo–, ha desmontado esta estadística con datos: según el complejo sanitario en menos de cuatro meses han atendido a 37 usuarias de la app por embarazo no deseado. Según la propia empresa, hay 51 casos más solo en Suecia, algo que ya se ha puesto en conocimiento de la Agencia del Medicamento de Suecia.

La propia televisión pública sueca ha recogido esta denuncia en su página web,donde explica que las víctimas del supuesto fallo de esta app lo sufrieron en fechas comprendidas entre septiembre de 2017 y finales de diciembre del pasado año. Por su parte, Natural Cycles ha reconocido en un comunicado que el Södersjukhuset ha puesto en conocimiento de la Agencia del Medicamento de Suecia "una serie de embarazos no deseados durante el otoño, donde las mujeres habían utilizado Natural Cycles como anticonceptivo". La compañía habla de 51 casos reportados desde "unos pocos hospitales suecos".

La app de la polémica está creada por una científica sueca y su funcionamiento es similar a otras aplicaciones para el control del periodo menstrual, que ayudan a conocer el momento del ciclo de la usuaria gracias a datos como el inicio de la regla o el día de fin del sangrado. Con dicha información, y a partir de un algoritmo basado en la temperatura corporal, se calcula el momento del ciclo en el que está la usuaria para valorar de ese modo si la mujer se encuentra en un día fértil. La descarga de esta app es gratuita y está disponible en España, aunque su uso es por suscripción de pago: 64,99 euros anuales, con termómetro incluido, o bien 8,99 euros mensuales.

En los comunicados emitidos por la empresa la compañía achaca los 51 embarazos no deseados notificados en Suecia a los siete de cada 100 fallos que admite la propia app que pueden registrarse, según su estudio interno. "Nuestra base de usuarios está creciendo rápidamente. A medida que más y más personas utilizan Natural Cycle, el resultado es que se producirán más embarazos no deseados", defiende la compañía. "No existe ningún método efectivo al 100%". Aunque la aplicación puede descargarse en todo el mundo, de hecho, por ahora solo se han reportado casos en Suecia.