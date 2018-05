La DGT advierte: ojo al volante con los síntomas de la alergia Tráfico difunde una serie de consejos para quienes sufren los efectos de la alta concentración de polen y tienen que conducir MÓNICA PÉREZ Marbella Domingo, 6 mayo 2018, 00:19

Estornudos en cadena, lagrimeo, picor de ojos y nariz, secreción nasal, fatiga, congestión. Son síntomas de las alergias estacionales que estos días se notan con mayor virulencia en estos días. Tras semanas de lluvias, la subida de las temperaturas ha elevado la concentración polínica y la incidencia de la alergia empieza a dejarse notar ya en las urgencias de los centros de salud y hospitales. Esto no ha hecho más que empezar, advierten los profesionales. «Se sabía que iba a pasar porque hemos tenido muchos días de lluvia, el campo está frondoso y la subida de las temperaturas hace que los niveles de polen suban de forma importante», explica el especialista en alergología de Hospital Ochoa, Manuel Pérez Estrada, quien advierte de que, ante los primeros síntomas, el primer paso debe ser acudir a un especialista para que determine si se trata de una alergia o de un simple catarro. Los síntomas alérgicos inciden en el día a día de la persona que los padece y tiene sus riesgos para quienes se ven obligados a ponerse al volante. Encadenar estornudos puede hacer, por ejemplo, que perdamos la atención de la carretera hasta 15 segundos, advierten desde la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, el 50% de los alérgicos sufren alteraciones del sueño (la congestión nasal no deja dormir bien) y el 40% de los que padecen rinitis alérgica padecen somnolencia diurna. A todo ello, recuerdan desde la DGT, se unen los efectos secundarios de los fármacos utilizados. Advierten de los riesgos de recetarse uno mismo. «Podemos estar tomando algo inadecuado para nuestra alergia. Además no somos conscientes de sus efectos secundarios e interacciones con otros medicamentos». Pero también apuntan a la importancia de advertir al médico de que tenemos que coger el coche con asiduidad. Si se advierte, el especialista podrá recetar fármacos sin efectos secundarios.

Ante todo ello, la DGT recuerda una serie de consejos a tener en cuenta para que los temidos efectos de la alergia no terminen jugando una mala pasada cuando nos pongamos al volante. Precauciones fáciles de adoptar que pueden hacernos la conducción más segura.

1 Consultar al médico

Debe ser el primer paso para conductores y para no conductores de modo que sea un especialista que el ponga nombre a los síntomas y discrimine entre lo que es alergia y un simple catarro. La DGT subraya: «si los síntomas se repiten habitualmente, desaparecen al llover para volver luego, y nunca producen fiebre, se trata de alergia.

2 Advertir al médico: soy conductor

Casi el 20% de la población es alérgica, indican desde Tráfico, y se calcula que en 2020 será el 30%. Si se conduce habitualmente hay que comentarlo con el médico para que recete medicamentos poco o nada sedativos. «Es algo fundamental», añade el especialista Manuel Pérez Estrada. «Hoy día hay gran cantidad de fármacos que no tienen efectos secundarios que puedan afectar a la conducción. Entre ellos están los tópicos para ojos o nariz. Aunque habría que tener en cuenta además la posibilidad de vacunarse una vez determinada la tipología de alergia que se tiene», indica.

3 Aire, ventanillas y gafas

Si nuestro vehículo no tiene filtros HEPA (de alta eficiencia) hay que tener la precaución de llevar las ventanillas cerradas y no activar el aire acondicionado porque entrará más polen con el riesgo de sufrir un ataque alérgico. Las gafas de sol protegen de los alérgenos reduciendo el picor y el lagrimeo. Evitar la conducción al amanecer y en zonas húmedas, donde hay una mayor concentración de polen.

4 Limpio y planificado

Limpiar el coche, en especial si se ha llevado una mascota porque su pelo es bastante alergénico. Si es posible, a la hora de comprar un coche nuevo, comprobar que lleve filtro HEPA. Es recomendable también informarse del nivel de polen del destino al que nos dirigimos. Existen infinidad de aplicaciones móviles o portales web en los que se puede consultar los niveles polínicos incluso a varios días vista. Uno de ellos: www. polenes.com/home. También en www.aemet.es.

5 No al alcohol

Al volante, nunca, y menos si se está en tratamiento dado que podría aumentar la tasa de alcoholemia permitida. Además, el alcohol potencia los efectos negativos (somnolencia) de los medicamentos.

Los profesionales advierten de otro tipo de acciones que pueden ayudar a prevenir la dureza de los efectos de la alergia en nuestro día a día, como el uso de mascarillas, procurar no mantener abiertas las ventanas de casa, sobre todo en las primeras y en las últimas horas del día y, si es posible, huir de las zonas con mayor concentración de polen. Siempre mejor las zonas de costa que las de interior, aunque como advierte el alergólogo Manuel Pérez Estrada, en Málaga entra en juego el factor viento que regula ese nivel polínico. «El típico terral de Málaga incide en la alergia por la gran cantidad de partículas hacia el interior que arrastra», subraya.

En los últimos años el número de alérgicos no ha parado de crecer. Las causas se encontraría, según los estudios existentes al respecto, en nuestra propia forma de vida. «Existe la llamada teoría de la higiene (esta teoría sugiere que si el sistema inmune está latente y no encuentra gérmenes patógenos contra los que luchar, termina cambiando su repuesta protectora a otra que favorece la repuesta alérgica) pero inciden otros factores como el tipo de alimentación o a la contaminación ambiental».