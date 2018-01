Adiós a 'Rosie la Remachadora': icono del feminismo

Las otras 'remachadoras'

En diciembre de 2010 fallecía otra de las 'Rosies' famosas. Geraldine Doyle afirmaba haber puesto rostro a 'la Remachadora'. Fallecía en Michigan a los 84 años, en la residencia de ancianos en la que vivía. Afirmaba ser el rostro del dibujo 'We Can Do It'. Doyle entonces tenía 17 años y era una mujer guapa que decía haber servido de inspiración al artista J Howard Miller. Pero realmente, los que la conocían, sabían que estaba lejos de tener unos bíceps abultados. Tenía los labios hermosos y las cejas arqueadas, pero no tenía mucho de la la mujer fuerte que aparecía en el cartel. De hecho, su trabajo en la fábrica metalúrgica de Ann Harbor, en Michigan, duró muy poco, apenas dos semanas. Eso sí, fue tiempo suficiente como para que un fotógrafo de United Press le tomara las fotografías que, durante mucho tiempo, se pensó que inspiraron a Miller. Según The New York Times, la mujer desconoció la existencia del póster hasta 1982, cuando al hojear una revista vio la fotografía y se reconoció. 'Rosie la Remachadora'.