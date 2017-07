Cómo actuar en caso de presenciar un accidente de tráfico La Policía Nacional indica a través de Twitter tres pautas que llevar a cabo en caso de observar un siniestro MARI CARMEN PARRA Málaga Lunes, 10 julio 2017, 18:47

Con las vacaciones encima, el coche se vuelve en un medio de transporte fundamental a la hora de trasladarse de un lado a otro. Visitas a familiares que viven lejos o, simplemente, tomarse unos días de relax en algún sitio paradisiaco de nuestra geografía son algunos casos de los que mueven a los conductores que estos días transitan por las carreteras españolas.

Lo ideal sería que no se produjesen nunca accidentes de tráfico, pero por desgracia la realidad es otra. Así, la Policía Nacional ha querido dar una serie de pautas a los ciudadanos a travé de Twitter, ya que con tres básicos puntos se pueden salvar vidas.

" Si de #vueltaacasa presencias un accidente, sigue estos 3 pasos: ✔Proteger ✔Avisar ✔Socorrer. Tu conducta puede #salvarvidas", este es el tuit que ha compartido la Policía Nacional y que ha acompañado con un gráfico en el que explica de manera breve, pero sencilla y clara, cómo actuar en caso de presenciar un accidente, puesto que como señalan desde el cuerpo no sólo puede salvar la vida de los heridos, "sino la suya propia".

Lo primero es la autoprotección (proteger) y para ello habría que aparcar lo mejor posible nuestro coche y colocarse el chaleco reflectante antes de bajar del vehículo. No hay que permanecer en la calzada y en caso de que el coche accidentado esté en llamas o tiene mercancías peligrosas no se acerque. Señalice cuanto antes la zona del accidente con los triángulos y encienda las luces de emergencia o las de posición.

En segundo lugar, habría que avisar a los servicios de emergencias (112), a los que habría que darle la siguiente información: localización del lugar del accidente, número de heridos y cualquier información que pueda aportar (si están inconscientes, si sangran...) y si hay algún tipo de circunstancia especial como puede ser el caso de que haya personas atrapadas, peligro de que algún vehículo se caiga, si hay mercancias peligrosas o si ha caído al agua.

Por último, sería socorrer. Un punto en el que hay que ser muy meticuloso para no añadir o agravar lesiones. Así, lo que no se debe hacer nunca sería mover a los heridos o sacarlos del vehículo; si es motorista no se le debe quitar el casco; no se le debe dar ni de beber, ni comer, ni darle medicamentos; tampoco se le debe trasladar por cuenta propia; uno no debe abandonar el lugar hasta que los servicios de emergencia lo señalen. En cambio, lo que sí debe realizar: permanecer cerca de los heridos, si es posible habría que quedarse a su lado y tranquilizarles. Si fuera necesario y siempre que sepa practicarlos, realice los primeros auxilios.