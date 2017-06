Los países a los que no deberías viajar este año

6

Exteriores recuerda que existe un serio riesgo de que se produzcan secuestros en todo el país o en determinadas zonas. La situación en Chad sigue siendo inestable por lo que se recomienda no viajar a dicho país. Chad mantiene cerrada la frontera terrestre con República Centroafricana. Asimismo, ha prohibido el transporte fluvial para el cruce de la frontera con Camerún desde Yamena así como la navegación en el Lago Chad, buscando hacer frente a la amenaza de Boko Haram que afecta a Nigeria y Camerún especialmente. En este sentido, en la región chadiana del Lago Chad el gobierno de Chad ha declarado el Estado de Emergencia por la amenaza terrorista. Asimismo, con el deterioro de las condiciones sociales que ha generado la crisis económica en la que vive el país, se han multiplicado las manifestaciones en las grandes urbes para reclamar mejoras de las condiciones de vida, algunas de las cuales terminan degenerando en choques con la policía. Todos los países vecinos de Chad presentan crisis para la seguridad más o menos graves. Por este motivo, se recomienda posponer cualquier viaje no indispensable al país. Las zonas fronterizas (no menos de treinta kilómetros) con los países vecinos han de ser absolutamente evitadas.