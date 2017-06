Nuevo bulo: Jeringuillas con VIH en las gasolineras

Los bulos tienden a renovarse, más que nada porque si no lo hacen la gente los conoce y evita compartirlos, por lo que pierden su eficacia. Primero fueron butacas de cine en las que había escondidas jeringuillas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Al haber poca luz, el espectador se sentaba y se pinchaba con ellas, contrayendo el virus. Con el tiempo la historia fue evolucionando y dejó a un lado las salas de cine para situar las jeringuillas en cabinas de teléfono, concretamente en la zona en la que caían las monedas devueltas. El usuario, al meter los dedos, se pinchaba y de nuevo, se infectaba con el virus.

Pero la leyenda urbana ha vuelto a mutar. Los cines y las cabinas telefónicas son cosa del pasado. Ahora, las supuestas jeringuillas están escondidas en los surtidores de las gasolineras. La captura del nuevo mensaje dice así: “Por favor, mirad antes. Están poniendo agujas infectadas de VIH en las gasolineras. Por favor avisa a todos tus amigos y familiares. Chicos, por favor, compartan compartan compartan”. Al texto le acompaña una fotografía de un surtidor con una aguja bien marcada por un círculo rojo que parece haber sido dibujado con Paint.

¿Qué hay de cierto en el mensaje? Para tranquilidad de todos, nada. Mediante su cuenta de Twitter, la policía de Puertollano (Ciudad Real) avisa de que no se caiga en la trampa de compartir el mensaje y promover la histeria colectiva: “La linde se acaba y los tontos del #Bulo siguen. No hagas caso no lo difundas. #StopBulos corta la cadena. Si pueden RT plis”.

La linde se acaba y los tontos del #Bulo siguen. No hagas caso no lo difundas.#StopBulos corta la cadena.

Si pueden RT plis pic.twitter.com/QZwNW0Ferq — Policia Puertollano (@PuertoLocal092) 6 de junio de 2017

Asimismo, aunque mucha gente lo desconozca, el (VIH) no tiene una transmisión tan fácil como la que habitualmente se piensa, hasta el punto de que se suele desactivar tras un tiempo en contacto con el aire. Desde la web Guía ABE, en su guía rápida para la selección del tratamiento antimicrobiano empírico, explican que “no se ha descrito ningún caso de contagio del VIH por pinchazo con una jeringuilla abandonada”.

Por ello, como indican la policía en Twitter, hay que evitar a toda costa compartir este tipo de mensajes que lo único que fomentan es una alarma innecesaria.