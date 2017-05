Cinco curiosidades sobre la romería de El Rocío

5

En Málaga capital radica la primera cofradía de Semana Santa que adoptó la advocación de Rocío para su titular mariana. Se trata de la popular Cofradía de Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío Coronada. Fue en 1928 cuando los cofrades de esta corporación escogieron este nombre para su Virgen, lo que llama la atención puesto que, por aquellos años, la popularidad de la romería del Rocío no había echado aún raíces en la provincia malagueña ni en Andalucía oriental. No obstante, gracias al cine y la literatura costumbrista de aquella época, los malagueños sí tendrían que estar familiarizados con las noticias respecto a la celebración de la romería. No se conoce a ciencia cierta quién tomó la iniciativa para llamar Rocío a la Virgen que preside el altar mayor de San Lázaro y vestirla toda de blanco, lo que le dio el apelativo de 'La Novia de Málaga', pero todo hace pensar que pudo ser Manuel Sánchez Pérez, primer hermano mayor de la cofradía tras su reorganización en 1924.