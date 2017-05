El BBG o el entrenamiento de moda para la operación bikini

Si tiene redes sociales seguro que visto el hastag #BBG o ha oído hablar de Kayla Itsines. O lo que es lo mismo: la gurú de moda en lo que a entrenamientos se refiere con sólo 26 años. Aunque creó su método, conocido como Bikini Body Guides (Guía para tener un cuerpo bikini) o BBG, con apenas 22 años. Desde entonces su fama no ha parado de crecer y ya el año pasado la revista 'Time' la nombró una de las 30 personas más influyentes en Internet. Sólo su app Sweat with Kayla fue la que más ingresos generó en el apartado de fitness en 2016.

Pero, ¿en qué consiste el método BBG? Básicamente es una guía de ejercicios que se pueden realizar en casa durante 12 semanas y que deben acompañarse de una alimentación saludable. En su su página web estiman que unas 20 millones de mujeres han seguido sus indicaciones para "estar más sana, en forma y más segura de una misma".

El programa consiste en realizar a diario uno de los circuitos que propone la australiana para cada semana. Cada uno de ellos se compone de cuatro ejercicios que deben repetirse cada siete minutos hasta un total de 28 minutos. Entre ellos hay desde sentadillas, flexiones, ejercicios con balón medicional, etc... Unos ejercicios que explica en sus guías a través de imágenes. Cuando no se hacen estas rutinas, hay que realizar sesiones de entrenamiento HIIT (entrenamiento interválico de alta intensidad) y LISS (entrenamiento de cardio prolongado de baja intensidad) según ella lo especifique dependiendo de la semana de entrenamiento en la que se encuentre la persona. Además de dedicar un día a una sesión basada en estiramientos. Ojo, no es un entrenamiento personalizado y de hecho Kayla Itsines lo recomienda para mujeres por debajo de los 40 años.

Su sencillo método, que trabaja todas las zonas del cuerpo y que permite ir viendo resultados son las principales bazas para que se haya puesto de moda el BBG. Además, cuenta con miles de sus seguidoras que cuelgan las fotos del antes y después de las 12 semanas de ejercicios, con lo que ha creado una comunidad que se motiva a diario viendo los resultados. Eso sí, señala que, a veces, el cambio no lo nota mucho la báscula y sí el cuerpo, de ahí que uno de los requisitos sea sacarse la foto para ver los avances.

Todo lo explica Kayla Itsines en los ebooks que vende en su portal, además de una app de pago con la que seguir los entrenamientos y sus consejos de nutrición. En Instagram cuenta con casi siete millones de seguidores, mientras que en Twitter se eleva a 414.000 y en Facebook atesora cerca de 12 millones siguiendo sus consejos. Y en aumento...