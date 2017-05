Palabras que (seguramente) utilizas mal

Hay palabras que se ponen de moda, como 'bizarro', pero ¿realmente sabes lo que significa? Posiblemente no, porque si no dejarías de usarlo tan ligeramente. ¿Sabes que confundimos el significado de 'severo' con el significado de una palabra inglesa? Estas pistas recopiladas en Fundación del Español Urgente (Fundeu) te ayudarán a no caer en errores.

1. Bizarro

La palabra bizarro tiene dos acepciones en español: por un lado significa 'valiente' y, por otro, 'generoso o espléndido'. Sin embargo, muchos confunden su significados con el uso que se le da a la palabra bizarre en inglés que significa 'extraño'.

2. Adolecer

Un error muy frecuente es confundir el significado del verbo adolecer: 'padecer' (ya sea una enfermedad crónica, una pasión, un vicio o un defecto) con 'carecer', 'faltar', 'estar ausente' o 'necesitar'. Así, puedes decir que alguien «adolece de tacaño», pero antes debe explicarle a su interlocutor el verdadero significado de este verbo, pues puede llegar a pensar que lo que se le esté diciendo en realidad significa todo lo contrario.

3. Tétrico

'Tétrico' es uno de esos adjetivos que se usan para crear una atmósfera de terror pues frecuentemente es confundido con la palabra terrorífico. El verdadero significado de esta palabra es 'triste', 'demasiadamente serio, grave y melancólico'.

4. Injuria

Otro caso de palabras que se confunden por su uso en inglés. Muchas veces la palabra injuria es usada como su par inglés 'injury' que significa 'herida', cuando su verdadero uso en español se restringe al plano del derecho y se refiere a un delito contra el honor de una persona.

5. Severo

Algo similar sucede con el uso de la palabra 'severo', que frecuentemente se usa para hablar de algo 'grave', cuando en realidad se refiere a algo 'rígido o estricto'. También puede usarse para hablar del clima para describir una temperatura extrema.