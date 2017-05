Ten cuidado al viajar a estos países si eres gay o lesbiana

El 30 de junio del año 2005 España se convirtió en uno de los pocos países del mundo en los que el matrimonio entre personas del mismo sexo era legal y con las mismas condiciones que cualquier otro tipo de unión entre dos individuos, además de ser el primer país latino que otorgaba los mismos derechos a las personas LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales). Aunque en un primer momento esta propuesta fue objeto de polémica, la oposición de la Iglesia Católica y el Partido Popular -que presentó un recurso en el Tribunal Constitucional que no fue resuelto hasta el año 2009- no fue suficiente para que nuestro país se convirtiera en uno de los referentes de libertad a lo largo del mundo.

gráfico El mapa de los países en los que se persigue la homosexualidad

Pese a ello, no hay que olvidar que existen otros territorios -la mayoría- en los que no es solo que el matrimonio no sea legal, sino que además la homosexualidad está perseguida por ley. Esto conlleva multitud de riesgos para las personas LGTB; riesgos que se deben tener en cuenta si uno piensa viajar a estos países si se pertenece al colectivo. Para ello, SUR ha elaborado un ránking inverso (de menos a más seguro), cuya fuente es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales (ILGA)

Riesgo extremo

Arabia Saudí, Nigeria (parte de ella), Siria, Iraq, Irán, Afganistán, Sudán, Somalia, Catar, Pakistán, Mauritania. Estos territorios proponen la pena de muerte para las personas LGTB, entrañando un riesgo prácticamente inasumible

Riesgo extremo (sin pena de muerte)

Guyana, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Barbados, Trinidad y Tobago, Eritrea, Uganda, Tanzania, Zambia, Omán, India, Provincia de Aceh, Sumatra del Sur, Maldivas. En estos territorios el riesgo es el mismo que en la categoría anterior, con la 'salvedad' de que la condena no es a pena de muerte, pero sí de 15 años a cadena perpetua en prisión.

Riesgo muy grave

Belice, Jamaica, San Cristóbal y Nevís, Dominica, San Vicente, Granada, Gambia, Sierra Leona, Nigeria, Gaza, Sudán del Sur, Kenia, Malawi, Swazilandia, Emiratos Árabes Unidos, Sri Lanka, Myanmar, Malasia, Brunei, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Kiribati, Islas Cook, Tonga. El riesgo en estos países es muy alto, pero las condenas no son 'tan' graves: de 8 a 14 años de prisión

Riesgo muy grave (menos años de prisión)

Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Camerún, Angola, Ghana, Togo, República de Guinea, Botsuana, Comores, Mauricio, Uzbekistán, Kuwait, Somalia (una parte), Senegal. En estos países existe el mismo riesgo, pero de 3 a 7 años.

Riesgo grave

Rusia, Letonia, Bután, Líbano, Benín, Liberia, Burundi, Singapur, Turkemenistán. En estos territorios la homosexualidad está castigada con hasta dos años de prisión o una multa. Es especialmente preocupante los casos regresivos, como Rusia, en los que se han aprobado leyes contra la 'publicidad homosexual'.

En total, la homosexualidad entre hombres está legalmente perseguida en 73 países, mientras que las relaciones entre mujeres en 45

¿Cuáles son los países con mayor libertad?

Existen muchos territorios en los que las relaciones entre personas del mismo sexo no están perseguidas legalmente, pero que tampoco tienen reconocimiento alguno. A pesar de ello, sí existen una serie de países en los que ser una persona LGTB, al menos en términos legales, no exime de (casi) ningún derecho en comparación con las personas heterosexuales:

España, Portugal, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Canadá, EEUU, México, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda