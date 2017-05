El regalo que más se hizo esperar

Pepa siempre quiso tener una muñeca. Era su sueño. Pero formar parte de una familia de cuatro hermanos en plena Guerra Civil no era fácil. Si no había ni para un plato de comida, mucho menos para un juguete... Y la muñeca nunca llegó. «Mi abuela viene de una familia muy humilde y lo prioritario en esa época era comer. Eran años difíciles, en los que había que sobrevivir con muy pocos recursos. Por no tener no tenían a veces ni para zapatos», rememora Miriam Mérida.

Esta joven malagueña es la culpable de que la historia de esta vecina de Fuengirola se haya hecho viral. Y todo a raíz de una sorpresa familiar plasmada en un vídeo casero que conmueve y emociona. La reacción de Pepa al recibir a los 82 años su ansiada muñeca ha dado la vuelta al mundo desde que su nieta decidiera compartirla en su cuenta en la red social Twitter el pasado 30 de abril. Las lágrimas y los gritos entusiastas de esta anciana suman ya la friolera de 12.460 retuits y más de 25.200 ‘me gusta’ en dicha red social.

Repercusión inesperada

Una repercusión que la propia Miriam no podía imaginar ni de lejos. Poco amiga a subir vídeos íntimos de su familia, esta joven de 20 años estudiante de fisioterapia ha tenido la grabación en su móvil durante meses. El vídeo, de hecho, es de las pasadas navidades. Pero hasta ahora no se ha decidido a hacerlo público. Fue hace diez días. Repasando la galería de su teléfono móvil lo recordó y pensó que eran tan bonito que tenía que estar en su Twitter. «Me lo pensé mucho, pero al salir sólo ella y no verse a nadie más de mi familia ni a ningún niño me dije, ‘¿por qué no?’ Y la verdad es que ha sido algo increíble. Me ha escrito hasta gente de EE.UU. para darme las gracias sin ni siquiera hablar nuestro idioma. Pero es que la reacción de mi abuela es tan tierna que traspasa fronteras. Ella es así: super agradecida, alegre y muy entusiasta y expresiva. Con todo disfruta», afirma Mérida.

Loca por las muñecas

La idea de regalarle a Pepa la muñeca, cuenta, parte de sus tíos y de sus padres. Y es que a esta mayor de Fuengirola -aficionada a las manualidades y a la natación- siempre se le han ido los ojos detrás de estos juguetes. «Le vuelven loca. Si pasa por un escaparate con muñecas se para y se queda embobada. Y cuando entraba a mi cuarto siendo yo pequeña igual, ¡les hacía más caso que yo!», bromea su nieta.

Aquello de nunca es tarde tiene su ejemplo más claro en esta malagueña, que no podía ni imaginar lo que escondía el paquete que le entregaron sus cuatro hijos los pasados Reyes. Su reacción -inmortalizada en vídeo- lo dice todo. Al descubrir la muñeca Pepa -que repite una y otra vez «¡ay, Dios mío!».se santigua, ríe, llora, se tapa la cara y hasta abraza la caja. «De niña ella se hacía muñecas con hojas de plantas y trozos de esparto y les cosía vestidos con lo que encontraba. Pero soñaba con tener una de verdad», insiste Miriam. Desde hace cuatro meses la nueva muñeca preside la cama de su abuela sin que ella misma -que atraviesa un momento complicado por la reciente pérdida de su marido- sea consciente del eco que está teniendo su reacción en redes sociales.