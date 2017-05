Red de mentiras: los gigantes de Internet empiezan a tomar medidas

El Papa Francisco muestra su apoyo a Donald Trump». «El FBI emite una orden de arresto contra Barack Obama». «Macron recibe financiación de los Emiratos Árabes»… son mentiras en formato noticia que pululan fácilmente por la redes sociales en busca de un ‘click’ y que se han convertido en un quebradero de cabeza para la sociedad de la información. Son las ‘fake news’.

La mentira es tan vieja, si acaso, como la humanidad misma; pero las redes sociales han abierto un altavoz para que individuos u organizaciones con fines espurios las utilicen para manipular la realidad. Las elecciones francesas han sido las últimas en verse salpicadas; el gran paradigma es el ascenso de Trump al poder, y su origen está en las protestas contra Putin de 2011. Fue el nacimiento del fenómeno de las ‘fake news’, o una «traducción misericordiosa de las mentiras de toda la vida», como apunta Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid.

La reelección de Putin como mandatario de Rusia no sentó muy bien a algunos colectivos, que decidieron tomar la calle como respuesta. Su invasión de Ucrania tampoco fue bien vista por los ojos internacionales. Frente a su impopularidad, la maquinaria de propaganda rusa se dispuso a lavar la imagen de su Gobierno utilizando para ello el medio ‘Rusia Today’ (RT), que había acaparado el interés por su cobertura casi exclusiva del conflicto de Georgia en 2008. Entre 2011 y 2014, RT ganó delegaciones por todo el planeta y multiplicó su presencia, especialmente en las redes sociales e internet, hasta convertirse en el canal de noticias más visto en Youtube, por delante de medios como la BBC. Varios presentadores y periodistas de RT han abandonado el medio, acusándolo abiertamente de «tergiversar y mentir».

Primeras medidas de los cuatro grandes de Internet

Google

Un algoritmo que relega las ‘fake news’ a las últimas posiciones

El gigante de internet juega un papel fundamental en la difusión de noticias por la red, sean falsas o veraces. Si un usuario introduce el titular de una noticia falsa, al buscador no le queda otra que remitir al artículo en cuestión. Sin embargo, gracias al refinamiento de sus algoritmos de búsqueda –que ellos mismos reconocen que no son infalibles–, las noticias cuyas fuentes no sean fiables aparecerán especificadas como tal y ocuparán el final de la página, frente a otras contrastadas que desmientan ese bulo.

Facebook

Alerta de «noticia falsa» antes de compartir con amigos

La red de Zuckerberg ha sacado todo su arsenal contra las ‘fake news’. Ahora, Facebook avisa a los usuarios que van a publicar contenido dudoso antes de que pulsen el botón de ‘compartir’. La funcionalidad está disponible en catorce países, pero España no es uno de ellos. También cuenta con un decálogo de consejos para identificar mentiras, que ha publicado impreso en los principales periódicos ingleses, y asegura haber eliminado «decenas de miles» de perfiles de falsos divulgadores de cara a los próximos comicios del Reino Unido.

Wikipedia

Un periódico que verifique las noticias que pululan por la red

La nueva apuesta de Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, es un periódico ‘online’ llamado ‘Wikitribune’ que pretende estrechar las relaciones entre periodistas y lectores, permitiendo que los últimos pidan a los primeros personalmente que investiguen y verifiquen la veracidad de los temas que más les interesen. Los artículos deberán incluir toda suerte de documentación, como audios o vídeos de las entrevistas, para corroborar que la información es cierta. Se financiará mediante un sistema de suscripción mensual.

Youtube

Talleres para que los creadores hagan un producto veraz

La plataforma de vídeos ha lanzado en Inglaterra una campaña bautizada como ‘Ciudadanos de internet’, con la que pretende concienciar a los nuevos creadores sobre la importancia de generar un material veraz. Para ello, veteranos del mundo de la comunicación trabajarán codo con codo con las nuevas generaciones para filtrar los contenidos. El objetivo no solo es tratar de erradicar las ‘fake news’, sino también reducir los mensajes de odio –muchas veces suscitados por los propios bulos– que se multiplican crecientemente por la red.