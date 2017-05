«Mi hijo quiere ser ciclista, por favor, no le mates en la carretera»

Nadie sabe si quien la escribe es o no un padre o una madre real, pero su mensaje es tan contundente que eso es lo de menos. Una carta dirigida a los conductores y que se ha convertido en viral, compartida por redes sociales y, sobre todo, por grupos de WhatsApp. «Por favor, deja que mi hijo sea ciclista, no le mates en la carretera, respétale».

Con el título 'Mi hijo quiere ser ciclista', el mensaje habla de los sueños de los niños por ser cocineros o músicos y apela a Carolina Marín o los hermanos Gasol, que sí cumplieron su sueño. Habla de miedos mientras entrenan en la carretera justo en la semana en la que una conductora ebria y drogada mata a dos ciclistas en una carretera de Valencia.

«CARTA ABIERTA A TODAS LAS MADRES Y PADRES CONDUCTORES

'Mi hijo quiere ser ciclista'

Hola, no te conozco, perdona que pida tu atención, no me extenderé mucho.

Te quería comentar que mi hijo quiere ser ciclista. Posiblemente dentro de un rato cogerás tu coche e irás a buscar a tus hijos al colegio, después, en esta ajetreada vida que llevamos, quizá le lleves a un entrenamiento o a una actividad extraescolar. Tu hija, tu hijo, quizá nietos, sobrinos, hacen taekwondo, hockey, ajedrez, fútbol, inglés, pintura, música, quizá quieren ser como Carolina Marín, como los hermanos Gasol o quieren ser cantantes o cocineros.

Mi hijo quiere ser ciclista, estudia por la mañana en el Instituto y por la tarde coge su bicicleta y en los bolsillos del maillot echa un gel, una barrita y todos sus sueños e ilusiones. Enciende su luz trasera para que le veas y le insisto en que respete las normas de circulación y sea prudente. Te aseguro que durante las dos o tres horas que está fuera, en la carretera, sé que se juega la vida y solo me relajo cuando vuelve a casa.

Conozco a muchos chicos como él, sus compañeros de equipo y de pelotón, todos tienen el mismo sueño y se sacrifican mucho por conseguirlo, arriesgan en las carreras, se caen y se hacen heridas, se levantan, sangran y sudan. Quieren ser ciclistas.

Yo quiero que tu hijo, tu hija sea lo que le hace feliz, quiero que se cumplan los sueños por los que se esfuerza pero, por favor, deja que mi hijo sea ciclista, no le mates en la carretera, respétale.

Te doy las gracias por escucharme, padre, madre conductora.

COMPARTELO X FAVOR, HAGAMOS UNA GRAN CADENA. GRACIAS».