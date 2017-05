El falso tráiler de 'Regreso al Futuro IV' que arrasa entre millones de seguidores de la saga

¿Imaginas que Michel J. Fox volviera a dar vida a Marty McFly en la que sería la cuarta entrega de 'Back to the Future', 'Refreso al Futuro'? En los últimos días millones de seguidores de la saga se han hecho ilusiones al ver en Internet un falso tráiler de lo que parecía ser la última entrega. Tan bien está montado la supuesta promo que incluso Hollywood se ha apresurado a desmentirlo. Pese a que el tráiler no sea oficial lo cierto es que los seguidores de las películas siguen reproduciéndolo convirtiéndolo en todo un fenónemo viral.

Ha sido canal de Youtube Smasher el que se ha lanzado a crear su propia versión de lo que sería 'Regreso al Futuro IV' para el gozo de los seguidores de esta genial saga de los años 80.

En el tráiler no falta un detalle. En él aparecen Marty McFly (Michael J. Fox), Christopher Lloyd (Doc) y, cómo no podía ser de otra forma, el Delorean. Tampoco falta en el vídeo la estética ochentera o aquellas frases míticas de la trilogía. Por tener tenía incluso una fecha para su estreno: 2018. Todo es falso pero ha hecho soñar a millones de incondicionales. ¿Lo has visto?