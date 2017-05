La historia del mono borracho: Así empezó el hombre a consumir alcohol

La extensión de las bebidas alcohólicas es prácticamente universal. Esto no constituye ninguna noticia, pero lo que igual no todo el mundo sabe es que la fermentación de diferentes alimentos para la obtención de dichas bebidas ha sido algo propio de cada zona geográfica donde el ser humano se ha asentado y no por la sorpresiva llegada de unos rudos conquistadores con su “agua de fuego”, como nos muestran algunas películas poco documentadas. Evidentemente no siempre se fermentaba el mismo alimento, esto dependía de lo que se tuviera a mano. La patata o el cacao para obtener la chicha y el vino de cacao en la América precolombina. El sorgo y la palma para obtener cerveza y vino respectivamente en una áfrica de hace más de 7.000 años. O el posible origen del vino de vid en Georgia o Irán.

El mono borracho

Pero, ¿de dónde viene esa afición por darle al frasco? ¿era solo por la euforia y la desinhibición que nos produce la liberación de serotonina, dopamina y endorfinas o había algo más?. Los últimos estudios de universidades como la de New Hampshire, Berkeley o Florida revelan que la causa principal podría estar en la mutación del gen ADH4 que ocurrió hace unos 10 millones de años en el último antepasado común que compartimos con los simios. Esta mutación permitió la aparición de una enzima que digiere unas 40 veces mejor el alcohol. Lo cierto es que los simios prehumanos no buscaban colocarse, su vida era lo suficientemente entretenida y añoraban algo mucho más prosaico, no morirse de hambre. Estos seres eran arborícolas y se alimentaban eminentemente de la fruta que producían estos árboles, pero numerosas veces esta escaseaba y mucha se caía por exceso de madurez y empezaba a fermentar de forma natural. Alimentarse de esta fruta caída habría sido una ventaja evolutiva evidente con respecto al resto de simios que no hubieran desarrollado la mutación antes mencionada. Las razones son 3: el penetrante olor de la fruta en fermentación habría facilitado su localización, el alcohol proporciona 7 Kcal por cada gramo algo nada desdeñable en la lucha por la supervivencia y ese mismo alcohol impide el desarrollo de gérmenes que pudieran generar enfermedades.

La levadura salvadora

La magia de esta transformación la producen las levaduras, unos seres unicelulares que se alimentan de forma natural de los azúcares que tienen frutas y cereales produciendo dióxido de carbono y alcohol etílico o etileno. El etileno tiene una función muy importante para ellas y es que mata a otros microorganismos que compiten por los azúcares que ellas comen. Es una especie de arma química contra sus competidores y casualmente (o no) el alcohol etílico es el único alcohol que nosotros podemos consumir. Además, las levaduras también producen otros nutrientes como vitaminas del grupo B.

El inicio de la agricultura

La revolución del Neolítico con la aparición de la agricultura se ha relacionado con la necesidad de dar de comer de forma estable y no depender de las inseguras plantas silvestres. Pero cada vez más investigadores se suman a la teoría que igual no fue dar de comer sino dar de beber. Yacimientos como el de Göbekli Tepe en Turquía pero sobre todo el de Jiahu en China donde la presencia de ácido tartárico en unas tinajas confirma la elaboración de un tipo de vino hace más de 9.000 años lleva a pensar a los científicos que la domesticación de ciertas plantas se debió al deseo de disponer de más cantidad de bebidas alcohólicas.

Hace más de 5.000 años los egipcios ya contaban con verdaderas industrias para la elaboración de cerveza, algo que, se sabe, contribuyó a la construcción de las pirámides puesto que la cerveza era considerada un alimento y artículo de primera necesidad que consumían los trabajadores de dichas moles. Por otro lado no son pocos los autores que señalan a la cerveza como aliado imprescindible para el sostenimiento de las primeras ciudades, ya que esta era complementada con nutrientes dando lugar a diferentes variedades como la roja o la oscura, estos nutrientes se conservaban gracias al alcohol volviendo viables dietas extremadamente pobres. Incluso saciar la sed con cerveza y vino se convirtió, en no pocas ocasiones, en un recurso mucho más sano que beber agua que no estaba depurada, algo que se volvería a repetir en la Edad Media cuando muchas poblaciones europeas sobrevivían a terribles epidemias de tifus, disentería o cólera, que se transmitían por el agua, bebiendo nuestro polifacético alimento. Alimento que hoy en día sigue siendo objeto de estudio y sustento de nuestra salud con sustancias como los polifenoles y el resveratrol del vino tinto o los buenos ratos con los amigos siempre que la mesura impere a la devoción.

