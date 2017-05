El emotivo recibimiento de unas niñas a su compañera con una prótesis en la pierna

A sus siete años, Anu sabe lo que es vivir sin una pierna, ya que poco después de nacer se la amputaron. Pero ahora puede bailar, correr, jugar en el recreo a cualquier cosas... Los médicos le han puesto una prótesis y la chica quiso enseñársela corriendo a sus compañeras de colegio en Birmingham. Además, la prótesis es de lo más llamativa. ¿Cómo la recibieron?

Pues el vídeo de la acogida se está haciendo viral, ya que el momento que se vivió en la escuela fue de lo más emotivo. "¿Esa es tu nueva pierna rosa?", le pregunta una niña nada más llegar a Anu mientras que otra la abraza, como muestra Independent.

Rápidamente se van todas a jugar por el patio de lo más contentas. Y Anu además llevando unas deportivas rosas a juego con su nueva pierna.

Así fue el emotivo momento:

Anu is seven and goes to school in Birmingham. Look what happened when she showed her friends her new sports blade. It's just gorgeous!️ pic.twitter.com/Aa1UlnhlQy