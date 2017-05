Cuando el niño es el padre

Mike tiene claro que Cody es el objeto de su siguiente broma. La enésima que sufre. El objeto de la gracieta será una consola. La idea de Mike es destrozar el aparato ante el asombro de Cody, que lo más seguro es que suelte pestes por la boca, se enfade con el agresor y acabe en su habitación dando un portazo. Cuando desaparezca, Mike retirará el aparato roto por uno recién comprado. Dicho y hecho. Todo sale a la perfección: el destrozo, el enfado y la sustitución. Y la cara de pasmo de Cody cuando ve la nueva consola. Toda esta película fue colgada en internet por Mike para reírse de Cody. Pero no se trata de dos adolescentes que se hacen chanzas. Mike supera los treinta y Cold tiene nueve años. Son padre e hijo. Y el mayor se burla, con un retorcido sentido del humor, del pequeño.

No sólo eso. En este juego, Mike también se burla de Emma, de tan sólo once años, acompañado de su mujer, Heather. Los Martin colgaban sus ‘hazañas’ en un canal de YouTube -‘DaddyOFive’- para regocijo de ellos mismos y de los miles de visitantes -unos 750.000 usuarios- que pasaban por esa web. Divertimentos tan ‘graciosos’ como decirle al pequeño que se quedaba sin poder viajar a Disneyland sin haber hecho nada, obligarle a pegar a su hermana o acusarle de todos los males por ser adoptado. No lo es. Emma y él son hijos de una relación anterior de Mike con Rose Hall.

Pero además de aquellos que se reían de los Martin, había otros que comenzaron a denunciar estas inocentadas -con petición en Change incluida- donde el pobre Cody acaba llorando, con ataques de ansiedad y estresado por las chacotas del padre y su madrastra. La madre biológica también se movilizó en los juzgados para recuperar la custodia de los dos pequeños. Pero al vivir ella en Carolina del Norte y los Martin (Mike, Heather, tres niños en común, Emma y Cody) en Baltimore (Maryland), el proceso legal se ha ido alargando durante meses.

Entre aquellos que se hartaron de ver a los pequeños sufrir está otro ‘youtuber’. Philip De Franco, con 5,3 millones de seguidores en su canal, denunció las aberraciones de sus colegas ‘youtubers’. Y la polémica estalló. Las autoridades de Maryland han decidido retirarles la custodia de los pequeños de la casa y devolvérselos a su madre biológica. Hall, en un vídeo, agradeció el pasado lunes esta decisión de los tribunales y aseguraba que se estaban recuperando e intentando «llevar una vida normal». Mientras, los Martin han apostado por el arrepentimiento.

Borraron todos los vídeos de los pequeños y en ‘DaddyOFive’ sólo queda una declaración de Mike y Heather donde reconocen haber cometido «algunos errores» y provocado «un poco de dolor» con sus vídeos. Además, Heather asegura que muchos vídeos están muy editados y que contaron con la complicidad de los pequeños. «No somos así», dice Heather ante la cámara. Demasiado tarde.