La sentida carta del padre del niño de 10 años muerto en un accidente de kart

Fernando Basurto, el padre de Gonzalo, el niño que el domingo perdió la vida tras el trágico accidente de kart que sufrió el sábado, ha utilizado Facebook para publicar un sentido mensaje de agradecimiento. Poco después de despedir a su hijo en un multitudinario funeral que tuvo lugar en el pueblo del que son naturales, en Villarcayo, Burgos, Basurto emitía un optimista mensaje en el que aseguraba sentirse contento y reconfortado tras las numerosas muestras de afecto recibidas. Este es el texto completo:

«Se acerca el final del día de hoy y, aunque la lógica debería parecer que tendría que estar triste, la verdad -y lo digo desde lo más profundo de mi corazón- estoy muy contento y reconfortado, me faltarían días en mi vida para poder contestar todos los mensajes de apoyo que hemos recibido, aunque intentaré responder. Solo puedo decir: Muchas Gracias.

Queremos agradecer a todo el equipo humano del Museo Circuito Fernando Alonso -a José Luis Alonso, por su atención-, que desde el primer segundo atendieron a Gonzalo para intentar salvar su vida; al equipo de ambulancia y sanitarios; que atendieron a Gonzalo con una profesionalidad increíble no dejando de intentar todo lo que estuvo en su mano. A la Federación Asturiana de Automovilismo y sus representantes por poner todos los medios el sábado para los entrenamientos privados mostrando su profesionalidad y en previsión de posibles accidentes. Quiero dar las gracias a todo el personal sanitario del Hospital Universitario Central de Asturias por no dejar ni un segundo de intentar salvar la vida de Gonzalo a sabiendas que estaba siendo imposible dada la gravedad de su estado.

Siempre estaré agradecido a todos los integrantes de nuestro equipo Evo Kart Spain, que me estuvieron acompañando en tan duros momentos y no me dejaron solo no un solo minuto. Gracias también a German Sañudo Barquin, que atendió a Gonzalo en los primeros instantes y que es una gran apoyo para mí.

En el día de hoy ha sido impresionante el apoyo recibido y no me gustaría dejar a nadie sin agradecer su apoyo. Muchísimas gracias a La Federación Castellano Leonesa de Automovilismo con su presidente, Carlos Jimenez; a todos los representantes de la Federación Asturiana, con Julio Noval Casaines, que estuvo conmigo dándome ánimos en la larga noche en el hospital. A la Real Federación Española de Automovilismo, con su presidente, Manuel Aviñó, que no se han separado de nosotros en todo el día de hoy.

Muchas gracias al Colegio Princesa de España y a todo el claustro de profesores por su ayuda con Gonzalo, a la Asociación de Diabéticos de Burgos por toda su ayuda prestada y apoyo.

Muchas gracias al Villarcayo Nela C.F. por todas las muestras de cariño de toda la directiva, entrenadores, jugadores y colaboradores, donde Gonzalo jugaba en sus categorías inferiores.

Agradecer a toda mi familia y amigos que nos han estado acompañando en estos momentos tan difíciles. Sin ellos esto no lo podríamos soportar.

No me quiero olvidar de mis compañeros de trabajo, que en todo momento han estado dando sus muestras de cariño.

Muchísimas gracias a toda la Familia del Karting, padres, pilotos,mecánicos, preparadores,... desde todos los rincones de España, equipos de competicion (Coemak, Ale Team, DPK), que compiten en las carreras de karts que tanto le apasionabam a Gonzalo, que nos han enviado sus muestras de cariño.

Quiero agradecer a todos los grandes deportistas de primer nivel que nos han enviado sus condolencias a través de diferentes medios .

Agradecer a los compañeros de AGRUCAL y ANGRUAL su muestras de afecto.

Muchas gracias a todos de todo corazón».