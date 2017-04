Los cinco trucos que nadie te ha contado para tomar la caña perfecta

5

El objetivo de esta quinta fase es crear la crema de espuma, clave que va distinguir entre la caña perfecta y la caña mediocre. Si este paso no se hace correctamente la caña no estará bien tirada aunque hayamos hecho de forma adecuada el resto de los pasos. El procedimiento para crear el giste cambia notablemente dependiendo de si la cerveza se sirve de grifo o botella. En el servicio de grifo cogeremos la copa en posición vertical y rellenaremos haciendo caer un finísimo hilo de crema de espuma, equivalente a unos tres centímetros. Y... et voilà! Nuestra caña perfecta. Para crear la corona de espuma en el servicio de botella tendremos que dejar caer el chorro en el centro una vez que tengamos la copa en posición vertical sobre la mesa o la mano. En este caso hay que respetar además una distancia adecuada entre el vaso y la botella que será de entre 7 y 15 centímetros, en función de la carbonatación de cada cerveza. A más carbonatación, menor distancia, y vicerversa. El contacto del líquido en el centro de la copa creará la reacción necesaria para que se forme la crema de espuma. Y ahí tendríamos la caña perfecta hecha en casa. ¿Pero por qué es tan importante este quinto y último paso? El campeón andaluz de tiraje de cerveza, que conquistó el título el pasado 10 de octubre al imponerse a 25 aspirantes de toda la región en el Campeonato Estrella Galicia, celebrado en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Sevilla, responde que este paso condiciona de forma decisiva el sabor y las propiedades de la caña.