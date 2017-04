Gestos sencillos para prevenir las caídas en los mayores

4

No andar descalzos o en calcetines. El zapato tiene que ser cómodo, cerrado o que sujete bien el pie –las chanclas o zapatillas sin talón, por ejemplo no son recomendables- y con suela antideslizante. En cuanto a la ropa, no llevar los bajos demasiado largos y no ponerse ropa muy holgada que pueda engancharse.