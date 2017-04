Leuconiquia o manchas blancas en las uñas, ¿a qué se deben?

Es frecuente que aparecezcan. En una uña o incluso en varias de una misma mano o del pie. Las antiestéticas manchas o rayas blancas de las uñas son de sobra conocidas aunque no tanto el término médico que las define, leuconiquia (procede del griego 'Leuko' blanco y 'Onyx' uña), o la causa de su aparición. ¿Sabes por qué se producen? En la mayoría de los hogares inmediatamente se asocian a la falta de calcio o de vitaminas. Sin duda ésta -la de la carencia de calcio sobre todo- es una de las causas más extentidas y aceptadas pero, ¿qué hay de cierto en esta creencia popular? SUR.es analiza de la mano de Leandro Martínez Pilar, Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Regional Universitario de Málaga, las causas de la leuconiquia y recuerda además los casos por los que se debería acudir al especialista.

El experto malagueño se muestra tajante: "Se trata de una leyenda urbana: esas manchas blancas en las uñas no tienen nada que ver con el calcio de forma directa ni con falta las vitaminas. Es una creencia errónea", advierte Martínez Pilar. "Es algo que hemos escuchado desde niños pero no es así", sentencia. Esas manchas blancas, se producen por traumatismos o microtraumatismos en la matriz de la uña, "en la fábrica, por decirlo de alguna forma, de la uña", indica el dermatólogo. Es decir, no son más que el resultado de golpes que alteran la queratización de las láminas que conforman el escudo protector del dedo. Además, aunque resulten antiestéticas, en principio son inofensivas. No deben suponer ninguna afectación grave y no hay ningún tratamiento para paliarlas más allá de la simple precaución para evitar los golpes. Para que desaparezcan únicamente hay que esperar a que las uñas crezcan hasta poder cortarlas. "Pueden tardar en crecer enteras dos o tres meses, por lo que la espera puede ser larga", puntializa.

¿Te muerdes las uñas? probablemente tengas manchas blancas

Según apunta el especialista, los niños, los trabajadores que emplean mucho las manos como en el sector de la construcción o los amantes del bricolaje son más propensos a la aparición de la leuconiquia. "Una manicura agresiva o moderse las uñas también inluye y mucho. Problamente si te muerdes las uñas tendrás más manchitas blancas", agrega el dermatólogo.

Cuándo ir al especialista

Aunque la leuconiquia no revista de gravedad sí es cierto que, el tipo de manchas, si el blanqueo es parcial o total o la forma que tengan, variará la importancia clínica en cada caso. Así, cuando se diagnostica deficiencia de hierro, las uñas pueden tomar otro aspecto que responde al término clínico de coiloniquia (es un trastorno de las uñas que consiste en que éstas pierdan su convexidad). Las enfermedades renales o la psoriasis también pueden estar asociadas a un blanqueo de las uñas diferente al de la leuconiquia. "También hay casos de aparición de hongos que requerirán la intervención de un especialista", matiza Martínez Pilar. En cualquier caso, según el experto, serán manchas diferentes a las que estamos habituados a ver y que están causadas por microtraumatismos o pequeños golpes.