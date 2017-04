La Guardia Civil alerta del mail que no debes abrir si no quieres llevarte un disgusto

Una vez más las Fuerzas de Seguridad alertan de una campaña de mails fraudulentos que llevan adjuntos unas facturas falsas que no se deben descargar ni ejecutar

"Sigue la campaña de mails fraudulentos que te remiten una supuesta factura en un adjunto. No lo descargues ni ejecutes #NoPiques", señala la Guardia Civil en un tuit, para aconsejar a los ciudadanos que no caigan en estas prácticas delictivas.

Normalmente, este tipo de "pishing" consiste en un adjuntar un documento que es un archivo comprimido zip que en su interior contiene otros dos archivos, todos ellos con la misma estructura en su nombre, que simulan ser archivos «pdf» pero que realmente son archivos «js» (JavaScript) que una vez ejecutados infectarán el equipo con virus maliciosos.

Para evitar ser víctima de elementos maliciosos ocultos en archivos adjuntos de los correos, se recomienda no abrir correos de usuarios desconocidos o que no hayan sido solicitados y eliminarlos directamente. Igualmente, no contestar en ningún caso a estos correos, tener precaución al seguir enlaces en correos, aunque sean de contactos conocidos y también al descargar ficheros adjuntos de correos.

