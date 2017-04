Descubren una nueva especie de araña gigante

Investigadores del Museo de Historia Natural de San Diego, junto con expertos de México y Brasil, han descrito una nueva especie de araña de gran caverna, la araña errante de Sierra Cacachilas (Califorctenus cacachilensis). Relacionada con la notoriamente venenosa araña errante brasileña (Phoneutria fera), la araña errante de Sierra Cacachilas fue descubierta por primera vez en una expedición de investigación colaborativa en 2013 en una pequeña cordillera fuera de La Paz, en Baja California Sur, México. Cuatro años más tarde, después de una cuidadosa documentación y revisión por pares, la especie y el género se consideraron nuevos para la ciencia y el descubrimiento fue publicado en Zootaxa el 2 de marzo de 2017, como explica el propio museo en su página web.

El descubrimiento

"La primera evidencia que encontramos de esta especie fue un exoesqueleto en las grietas de un saliente de roca", dijo Jim Berrian, entomólogo de campo en el Museo de Historia Natural de San Diego y uno de los descubridores de la nueva especie. "El exoesqueleto era anormalmente grande y pude ver por el patrón ocular que estaba en un grupo de arañas, arañas errantes de la Familia Ctenidae, con muy pocas especies en Baja California Sur".

Sabiendo que las arañas errantes son a menudo nocturnas, Berrian y sus colegas regresaron a la misma zona esa tarde para encontrar el primer espécimen vivo de Califorctenus cacachilensis. "Sabía que la araña era inusual, pero necesitaba que la Dra. María Luisa Jiménez la mirara para asegurarse", comentó Berrian. La Dra. María Luisa Jiménez, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y primera experta en las arañas de Baja California Sur, estaba en camino para unirse a Berrian y sus colegas como parte de la expedición a Sierra Cacachilas. "Cuando vi estas arañas por primera vez, me impresionó mucho su tamaño", dijo Jiménez. "En toda mi experiencia durante los años recogiendo arañas en la península, nunca había visto una araña tan grande. Sospechaba que algo nuevo esperaba ser descrito.

¿Es venenosa?

Califorctenus cacachilensis se encuentra en el mismo grupo de arañas (Family Ctenidae) como la araña vagabunda brasileña, muy notoria y altamente venenosa. "Casi todas las arañas son venenosas, pero muy pocas son peligrosas para los humanos", dijo Berrian. "Me mordió mientras manejaba un espécimen vivo de Califorctenus cacachilensis y todavía estoy vivo. No hemos analizado la toxicidad del veneno, pero la mayoría de las arañas errantes no son tan peligrosas como la araña errante brasileña".

¿Por qué se trata de una nueva especie?

La araña errante de Sierra Cacachilas es tan diferente de otras especies relacionadas que los autores de este estudio determinaron que necesitaban crear una categoría enteramente nueva para él, el género Califorctenus.

"Hicimos el caso de esto comparando muchas especies de arañas errantes de todo el mundo y creando una filogenia para el grupo", dijo el Dr. Daniele Polotow, investigador de la Universidad de Campinas en Brasil y experto en arañas errantes.

Los nombres científicos reflejan la distancia de la relación en el "árbol evolutivo de la vida". Por ejemplo, los seres humanos son una especie llamada Homo sapiens, y pertenecen a un género llamado Homo. Otros primates, como chimpancés en el género Pan y gorilas en el género Gorilla, están en un género totalmente separado. Del mismo modo, Califorctenus cacachilensis es tan diferente que un nuevo grupo tuvo que ser creado para ello. Pinche aquí para leer la información completa en Las Provincias