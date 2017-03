12 usos desconocidos del vodka que te dejarán 'borracho' de asombro

1

El vodka es un perfecto aliado para eliminar olores en ropa y tejido. Así que, cuando se tenga ropa que no esté manchada, pero tenga mal olor a humedad, tabaco, etc., no hará falta que se meta en la lavadora, bastará con que pulverices vodka sobre la prenda y la tiendas al aire libre para que se seque. Eso sí, como con cualquier otro producto, prueba primero en una zona poco visible de la pieza a la que quieras quitar el olor.